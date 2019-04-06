الامارات | براءة خليجي من هتك عرض قاصر بغرفة فندقية

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة خليجي من هتك عرض قاصر بغرفة فندقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برأت محكمة جزاء الفجيرة خليجي في العقد الثالث بعد اتهامه في قضية هتك عرض بالإكراه، لقاصر عربي الجنسية ادعى تعديه عليه في أحد الشقق الفندقية وتصويرة من ثم ارسال المقاطع إلى والدته التي كانت خارج الدولة.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن قدم والد المجني عليه مقطع فيديو للجهات الأمنية المختصة يفيد بالاعتداء الجنسي على ابنه، مشيرا إلى آنه قام توصيل ابنه البالغ من العمر (14) عاماً لأحد مراكز التجارية من أجل اللعب بأجهزة الإلكترونية وهذه ليست أول مرة فهو التي يرتاد لها وحين كان أبنه ينتظره في المكان المخصص لمواقف السيارات من أجل العودة للمنزل ،قام شاب خليجي بدعوته لتوصيله للمنزل ، وقام المتهم بدعوته لتوصيلة لمنزل ذويه ليكتشف المجني عليه لاحقاُ أنه تعرض للخداع لاحقاً أخذه معه لمسبح في أحد فنادق الإمارة داعياً إياه لمشاركة السباحة وتالياً أخذه لغرفة في نفس الفندق وقام بهتك عرضه وهو في حالة عدم ادراك لما يحصل له كونه تحت تأثير مادة منومه وضعها له في كأس العصير الذي شربة، موثقاً الواقعة بقاطع فيديو صورها عبر هاتفه النقال من ثم أرسلها على هاتف والده المجني عليه التي كانت خارج الدولة برقم غير معرف والتي بدورها أرسلته لوالد المجني عليه الذي اتخذ اللازم بإبلاغ الجهات المعنية.

وقامت الجهات الأمنية بالتحري والتأكد من جميع أطراف القضية إلا أن ضعف الأدلة وعدم وجود دليل مادي قاطع أثبتت براءة المتهم الذي انكر خلال جلسات سابقة التي تداولتها المحكمة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً.