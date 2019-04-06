المعاشات: تمكين جهات العمل والمؤمن عليهم من الحصول على خدمة التدريب إلكترونياً

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن تمكين أصحاب العمل والمؤمن عليهم من الحصول على خدمة التدريب على قانون المعاشات الاتحادي والخدمات إلكترونياً وبشكل أسبوعي.

وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل الخاضعة لقانون المعاشات الاتحادي أو المؤمن عليهم المشمولين بالقانون زيارة موقع الهيئة، وطلب الخدمة المتوفرة ضمن باقة خدمات جهات العمل أو المؤمن عليهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفتت إلى أن توجهها نحو تكثيف ورش العمل التدريبية لموظفي الموارد البشرية العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي يعزز من كفاءتها في إدارة كافة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بنظام المعاشات، ويسهم في تحقيق المواءمة بين أنظمة الهيئة وجهات العمل في تقديم خدمات متميزة للمؤمن عليهم بشكل يتوافق مع متطلبات حكومة دولة الإمارات التي تسعى لتكون الأفضل بين حكومات العالم بحلول عام 2021.

ونوهت إلى أنه سعياً نحو أتمتة كافة خدمات الهيئة واستجابة لطلبات التدريب المتزايدة، ولتوفير منصة تسهل من طلب هذه الخدمة دون الحاجة إلى التنسيق المسبق عبر أي من قنوات التواصل مع الهيئة ارتأت الهيئة تطوير خدمة التدريب، بحيث يتم التقديم لها بشكل إلكتروني بحيث تخضع لكافة المؤشرات التي تلبي مسعى الهيئة نحو الارتقاء بمستوى خدماتها، كما تقرر زيادة عدد الورش المتاحة إلى 8 ورش شهرياً.

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وأوضحت الهيئة أنه مقارنة بعدد الورش التي تم تنفيذها منذ بداية توجهها إلى رفع مستوى الوعي التأميني، من خلال ورش العمل كان معدل الورش يتزايد لكن لا يلبي حاجة جهات العمل بشكل كامل، حيث تم تقديم 11 ورشة في 2015 و17 ورشة في 2016 و21 ورشة في 2018 وخلال الربع الأول فقط من 2019، وبعد إطلاق التحديث الجديد تم تنفيذ 17 ورشة عمل حتى الآن ونستهدف خلال العام الجاري مضاعفة هذا الرقم لثلاثة أضعاف للوصول إلى أكبر عدد من المؤمن عليهم وجهات العمل، حيث أكد استبيان تجريه الهيئة نهاية كل ورشة رغبة الكثير من المشاركين في زيادة عدد الورش وتكرارها بشكل دوري.

وأفادت الهيئة أنها تقدم ثلاثة أنواع من التدريب، الأول هو التدريب على الخدمات الإلكترونية ويتم تقديم طلب الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني واختيار فئة جهات العمل وتعبئة بقية تفاصيل الطلب، وينفذ هذا التدريب في مقر الهيئة، ويقدم للموظفين العاملين في أقسام الموارد البشرية أو شؤون الموظفين، ويتم التعريف فيه بالخدمات الإلكترونية وطرق إنجازها ومنها على سبيل المثال خدمات بدء ونهاية الخدمة، وضم وشراء مدد الخدمة، وإجراءات التسجيل والاشتراك وغيرها.

أما النوع الثاني من التدريب فيركز على زيادة التوعية والتعريف بالمنافع والامتيازات الواردة في قانون المعاشات، ويقدم بناء على طلب جهات العمل للمؤمن عليهم العاملين في هذه الجهات، ويتم تنفيذه في مقر جهة العمل، ويتم التركيز فيه على التعريف بالهيئة، وبيان جهات العمل الخاضعين للقانون، والتعريف بالإلتزامات الشهرية المستحقة على أصحاب العمل والمؤمن عليهم، والمنافع التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه مقابل هذه الالتزامات، وشروط استحقاق المعاش، وشروط وتكاليف ضم وشراء مدد الخدمة، وشروط الجمع بين المعاش والراتب، والتعريف بالمستحقين في المعاش التقاعدي، وكيفية احتساب المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من المواضيع المهمة أما النوع الثالث من التدريب فيتم فيه مشاركة المحتوى التدريبي إلكترونيا، ويفضل في هذا النوع من التدريب أن يكون صاحب العمل على إلمام مسبق في التعامل مع إجراءات الهيئة وقانونها.

يذكر أنه تم تخصيص يوم الاثنين موعداً لتقديم ورش التدريب على الخدمات الإلكترونية، ويوم الأربعاء لورش التوعية عن قانون المعاشات، وتتجدد هذه المواعيد تلقائياً كل شهرين، ولا تخضع الورش لأي رسوم.