معهد المحاسبين الإداريّين يقيم سلسلة من ورش العمل المجانية حول إعداد الموازنة والتخطيط في الشرق...

أعلن ’معهد المحاسبين الإداريّين‘ IMA® عن عزمه إطلاق سلسلة من ورش العمل المجانية حول إعداد الموازنة والتخطيط للشركات والمحاسبين الأفراد والمتخصصين في المجال المالي في ثلاث مدن رئيسية بالشرق الأوسط. وستعقد ورش العمل في كل من مسقط، سلطنة عُمان يوم 9 أبريل 2019؛ وفي عمّان، الأردن بتاريخ 21 أبريل 2019؛ وفي الكويت يوم 22 أبريل 2019.

وتتمثل أهداف ورش العمل المتميزة هذه في مساعدة مديري الشؤون المالية، ومعدّي الخطط المالية، والمحللين على إضافة القيمة لمؤسساتهم عبر امتلاك القدرة على تحليل مدى تأثير العوامل الخارجية والداخلية على تخطيط الميزانية، وتقييم تقنيات التحليل وتعلمها وتقييم كيفية تأثير الميزانيات على صياغة الاستراتيجية.

وفي السياق قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى ’معهد المحاسبين الإداريين: "ننظم ورش العمل بهدف تعزيز دعمنا للمتخصصين وأصحاب الشركات في المنطقة، ودفعهم لتشجيع فرقهم المالية على تعلّم المهارات التي تركز على التحليل المالي والتخطيط ودعم اتخاذ القرارات الحكيمة".

وخلال ورش العمل، يعتزم معهد المحاسبين الإداريين تقديم 15 منحة تخصصية لنيل شهادة المحاسب الإداري المعتمد، وذلك لمساعدة الشركات على بناء فريق مالي ذي مستوى جيد من التدريب والتأهيل، والحفاظ على ميزتهم التنافسية.

Advertisements

ومن جانبه، قال أحمد مخللاتي، المدير الإقليمي لشركاء معهد المحاسبين الإداريّين في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "يتولى برنامج المحاسب الإداري المعتمد تعليم المهارات التي لا تقتصر على العمليات الحسابية للشؤون المالية والمحاسبة. وبفضل المنح التخصصية التي نقدمها لاستحقاق شهادة المحاسب الإداري المعتمد، نتيح للمتخصصين إمكانية متابعة الحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد، وتشجيعهم وتعزيز الروح المعنوية والدافع حتى يمتلكوا القدرة على تكريس الوقت للدراسة واجتياز الاختبار الصارم المكون من قسمين".

وتبلغ تكلفة المنحة التخصصية لنيل شهادة المحاسب الإداري المعتمد 1325 دولار أمريكي، بينما ستمنح ’وايلي‘، شريك التعليم الرسمي لمعهد المحاسبين الإداريين، ميزة الوصول المجاني إلى عرض ’وايلي جولد أونلاين‘ بقيمة 1350 دولار أمريكي لكل درس، مما يجعل قيمة كل منحة تخصصية للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد هي 2650 دولار أمريكي.

وأضاف مخللاتي: "لقد كانت ردود الفعل الأولية للشركاء الذين طلبنا منهم ترشيح موظفين إيجابيةً للغاية. وتلقينا أكثر من 350 طلب مشاركة من عدة مؤسسات، مما يؤكد ارتفاع الطلب على شهادة المحاسب الإداري المعتمد بين الشركات والعاملين في المنطقة".