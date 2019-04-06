تعاون عالمي بين "إعمار" و "إيلي صعب" لتصميم الديكور الداخلي لبرج فاخر في "إعمار بيتشفرونت"

كشف محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية؛ وإيلي صعب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إيلي صعب جروب"، اليوم عن تعاون الشركتين في تطوير عنوان جديد للفخامة متمثلاً في البرج السكني الفاخر "إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت". وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مؤتمر صحفي خاص أقيم في "دبي أوبرا".

وتتعاون إعمار للمرة الأولى مع مصمم الأزياء العالمي في تطوير وجهة سكنية جديدة. حيث تتجلى التفاصيل الاستثنائية التي ميزت إيلي صعب في عالم الموضة عبر شقق جديدة تجسد جوهر علامته التجارية.

وخلال إعلان الشراكة، قال محمد العبار: "إيلي صعب هو فخر حقيقي للعالم العربي، وقصة نجاح ملهمة تكللت بوصول إبداعاته إلى عالم المشاهير. ومن خلال تعاوننا الأول مع إيلي صعب، نوفر للعملاء عنواناً جديداً لأساليب الحياة الراقية مع حرصه شخصياً على تصميم كل جانب من هذه الشقق، وهو بذلك ينقل موهبته النادرة ولمساته الجمالية الاستثنائية إلى مستوى جديد من التعبير الهندسي، ويشرفنا حقاً أن نتعاون معه".

من جانبه قال إيلي صعب: " يسعدنا التعاون مع شركة «إعمار العقارية» وعلى رأسها محمد العبار، في هذا المشروع الجديد. لقد تطوّرت دار إيلي صعب عبر السنوات لتصبح علامة تجارية تواكب أوجه الحياة الأنيقة المختلفة، من خلال تطوير منتجات متنوّعة توفّر تجربة فريدة في عالم إيلي صعب الواسع. وكلنا ثقة بنجاح خطوة توسّع الدار في اتجاه الهندسة الداخلية وأناقة المنزل، من خلال هذا التعاون الجديد الذي تقدّمه شركة «إعمار» الرائدة في مجال العقارات."

ويضم البرج بتصميمه الداخلي من إيلي صعب شققاً عصرية بغرفة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من منازل بنتهاوس "إيلي صعب" من أربع غرف نوم تطل على مياه الخليج العربي ونخلة جميرا ومرسى دبي.

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ويحتفي تصميم البرج بحقبة فن "آرت ديكو" التي راجت في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو يجسد معلماً بارزاً ينبض بالأناقة ويشكل ملاذاً للراحة والهدوء. ويتميز البرج بارتفاعه وتصميمه العام وارتباطه الراسخ بعالم الموضة والأزياء. ويحتضن الطابق الأرضي من البرج باقة من متاجر الأزياء، وصالات العرض، والمقاهي، والردهات التي تعكس أسلوب "إيلي صعب" الفاخر.

وتم اختيار كل عنصر في المشروع بعناية بالغة، بما في ذلك الديكورات الداخلية، وتصميم السطح، والردهات، والزجاج، والأعمال الفنية لإثراء الطابع العام للتصميم.

ويقع حوض السباحة في الطابق الثامن، مما يمنحه موقعاً مميزاً، مع الحفاظ على خصوصية أجوائه في الوقت ذاته. وسيتم تزويده بتراس وتصاميم طبيعية، تجعل منه وجهة هادئة للاسترخاء، تحفل بالتدرجات اللونية الدافئة، والأشكال والتفاصيل المستوحاة من فنون "آرت ديكو".

ويضفي كل من حوض السباحة الواقع على السطح والمستوحى من أسلوب الحياة الراقي في ميامي، والحوض الآخر من طراز "إنفينيتي" المطل على جزر النخلة، وصالة اللياقة البدنية، والمرافق الترفيهية، المزيد من الجودة على نمط المعيشة الراقية في البرج.

وينبض برج "إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت" بأسلوب الحياة الراقية على الجزر، حيث يطل على البحر ونخلة جميرا، مع شاطئ ومرسى خاصين والعديد من المرافق الرياضية المصممة وفق نمط المنتجعات لتقدم للمقيمين نمط حياة صحياً. ويمكن الوصول إلى "إعمار بيتشفرونت" بسهولة عبر شارع الشيخ زايد، ومرسى دبي، ونخلة جميرا.

وسيتاح لمالكي هذه الشقق الحصرية خيار الحصول على استشارات خاصة من فريق الأثاث المنزلي لدى "إيلي صعب" عند شراء الأثاث لوحداتهم السكنية الفاخرة.