الاثنين القادم جدة تستضيف معرض "المجوهرات 2019" العاشر بمشاركة أكثر من 50 دارًا للمجوهرات من داخل...



جدة / أمل العامري

يومين تفصل سكان جدة وزوارها عن الحدث السنوي العاشر الذي تنتظره المرأة للتسوق لكل ماهو جديد في عالم المجوهرات والنادر منها.

حيث تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس القادم المواقق (11- 08) أبريل 2019م معرض "صالون المجوهرات " العاشر بمشاركة أكثر من ((50)) داراً للمجوهرات من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق هيلتون جدة

ومواعيد زيارة الموعد ستكون من الساعة (4) مساءاً إلى (11) مساءاً فترة ايام المعرض .



وفي التفاصيل:

يُعد معرض صالون المجوهرات "Jewellery Salon Expo 2019"، البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، بهدف استقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق المجوهرات والساعات الثمينة لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة، وهو متحف لأرقى المجوهرات المُترَفةِ والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية، فضلاً عن عقد العديد من الصفقات التي سيشهدها المعرض ودخول منافسات استثمارية.

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من جهتها قالت سيدة الاعمال هيا السنيدي رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض أن حجم المشاركة في المعرض يدل على الأهمية التي اكتسبها المعرض خلال اقامته في السنوات الماضية وايضا في ظل التحولات الاقتصادية حاليا، واتجاه الكثيرين إلى الذهب والمجوهرات كملاذ آمن للاستثمار .

وأشارت الاستاذة هيا السنيدي إلى أن المعرض يتضمن آخر ما قدمه خبراء الصناعة على مستوى العالم من حيث التصنيع والابتكار.

وأضافت : تعتبر المملكة رابع دول العالم استهلاكا للذهب والمجوهرات بنحو (50) مليار ريال سنويا .

يُذكر أن المعرض تستضيفه أيضا مدينة الرياض في نسخته الثامنة خلال الفترة من (15 - 18) من أبريل ذاته، بفندق الفيصلية وسط حضور كبار مصممي المجوهرات في العالم،

ومن المتوقع أن يسجل المعرض أرقاماً قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الاستثمارية التي ستدعم هذا القطاع.

سواء في جدة أو الرياض .