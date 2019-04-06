طحنون بن محمد يفتتح المقر الجديد لمركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين

افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين اليوم المقر الجديد لمركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتوحد وذلك في منطقة الفوعه بمدينة العين.

واطلع سموه خلال الزيارة يرافقه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم بمنطقة العين من السيد ناصر علي بن عزيز مكتوم الشريفي رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المركز على الخدمات المتخصصة التي يقدمها المركز في مجال التربية الخاصة " الاعاقة الذهنية – التوحد – الاعاقات المتعددة كمتلازمة داون والشلل الدماغي " بأفضل المعايير العالمية وبجودة ممتازة للطلاب من عمر 4 – 18 سنة.

وقال ناصر علي بن عزيز إن مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين يواصل منذ تأسيسه تطويره الدائم للبرامج التعليمية والسلوكية الملائمة للسياق الثقافي لدولة الإمارات مشيرا إلى أن المركز يخدم اليوم حوالي 200 طفل وراشد من جميع مناطق الدولة بالإضافة إلى السعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن وسوريا والكويت وغيرها في المدرسة النهارية بالمركز وأيضا بالقسم الداخلي.

وأشار إلى أنه مع تزايد الطلب على الخدمات المتخصصة عالية الجودة فقد تم تصميم وبناء مركز جديد طبقا للمعايير الدولية ليسع حوالي 500 طالب بحيث يعتبر منارة للأفراد من أصحاب الهمم وأمل لعائلاتهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وأكد أن المركز يقوم بتطبيق العديد من البرامج الخاصة المتطورة والتي تجعل من الوصول إلى كامل إمكانيات الطالب ممكنة طبقا لقدراته.

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وأوضح أن المركز يتميز بوجود قسم الاقامة الداخلية الذي يعد ركنا اساسيا من خدمات المركز التي تتميز بمستويات فندقية عالية المستوى كما أن قسم الاقامة الداخلية يرتقي بأركانه المتنوعة ضمن سلسلة مترابطة تهدف إلى توفير جميع المستجدات التي تسعد الطلاب.

يذكر أن المركز يقدم خدمات وأنشطة مثل التربية الخاصة وتنمية المهارات الاستقلالية والمعرفية والاجتماعية والاكاديمية وتعديل السلوك والتقييم والمتابعة الطبية الدورية والتحويل التخصصي من قبل أطباء المركز للهيئات والمستشفيات الحكومية.

كما يقدم المركز الوجبات الغذائية المتوازنة والكاملة والمصنفة طبقا لنوع وطبيعة الاعاقة باستخدام وتطبيق علم التغذية العلاجية.

ويحتوي المركز على حدائق مجهزة وأماكن مفتوحة للألعاب والنشاطات بمساحات كبيرة من خلال الملاعب وحمامات السباحة وحديقة الحيوان ومضمار الخيل والصالة الرياضية وقاعة الفنون والسينما والمسرح.