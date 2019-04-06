الامارات | "الإحسان الخيرية" تقدم مساعدات خيرية لـ351 حالة بقيمة مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحسان الخيرية" تقدم مساعدات خيرية لـ351 حالة بقيمة مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنفقت جمعية الإحسان الخيرية مليون درهم مساعدات للأسر المتعففة في إمارتي عجمان ورأس الخيمة لسداد مبالغ مالية ترتبت عليهم، استفادت منها العديد من الأسر المحتاجة والمتعففة، ومد يد المساعدة لهم، ضمن الجهود التي تقوم بها من منطلق مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم الإنساني لفئات المجتمع.

وقدمت الإحسان الخيرية مساعدات عن شهر مارس لـ 351 حالة شملت الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء، والمساهمة في العمليات الجراحية وتوفير الأدوية، وسداد متأخرات الإيجار والرسوم الدراسية.

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وكانت لجنة المساعدات في جمعية الإحسان الخيرية قد عقدت اجتماعها لدراسة الحالات المقدمة عن شهر مارس واعتماد المساعدات التي تمنحها لهم للتفريج عنهم بدعم فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية، في تنفيذ الكثير من المشاريع الخيرية والبرامج الإنسانية والمبادرات المجتمعية.

وتتكفل الجمعية بمساعدة أكثر من 6000 أسرة وترعى أكثر من 1000 يتيم داخل الدولة تساعدهم بالكفالة النقدية الشهرية والعينية، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية الشهرية لهم، انطلاقاً من قيم المحبة والتكافل الإنساني، والارتقاء بالعمل الخيري والإنساني في مختلف المجالات.