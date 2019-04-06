الإمارات ورومانيا تبحثان التعاون الثقافي والبيئي

بوخارست (وام) التقى فالير دانييل برياز وزير الثقافة الروماني أمس الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وذلك بمقر وزارة الثقافة والهوية الوطنية في العاصمة بوخارست.

بحث الجانبان خلال اللقاء، بحضور مهرة علي الشايع الدبلوماسية بسفارة الدولة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الثقافي. ودعا سفير الدولة إلى تشجيع تبادل الفعاليات الثقافية بين البلدين وعقد المؤتمرات والمعارض والعديد من الفعاليات المتعلقة بالثقافة والفنون والتي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي والتعرف إلى تراث الشعبين الصديقين. كما التقى الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي معالي غراتسيلا ليوكاديا غافريليسكو وزيرة البيئة في رومانيا، وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المتعلقة بالبيئة. وأكد السفير دعمه الكامل لتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال البيئة وحماية التنوع الحيوي وذلك لما تملكه الإمارات ورومانيا من خبرة في هذا المجال.

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