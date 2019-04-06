55 مشروعاً في "لمسات وطنية"

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شارك 55 مشروعاً متوسطاً وصغيراً من «رخص الغد» ضمن أجندة معرض لمسات وطنية المقام على أرض كورنيش القواسم برأس الخيمة، والذي يستمر حتى 20 أبريل الجاري.

ويأتي المعرض الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لإبراز أنشطة أصحاب «رخص الغد» التي تصدرها الدائرة لأصحاب المشاريع المنزلية في الإمارة، وتتنوع بين المأكولات والملابس والمشغولات اليدوية ومستحضرات التجميل، وغيرها من المشاريع التي تقدم خدمات متنوعة للمرتادين زوار المعرض.

وقال محمد المحمود نائب المدير العام للدائرة، إن «لمسات وطنية 2019 » الذي انطلق مع بدء إجازة المؤسسات التعليمية في عطلة الربيع يأتي لدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تندرج ضمن «رخص الغد».

وذكر أن المعرض الذي يتم تنظيمه بصورة دورية يعمل على إبراز مختلف الأنشطة التجارية لأصحاب الرخص من أبناء وبنات الإمارة الراغبين في المضي بمشاريعهم التجارية المختلفة إلى الأمام، والعمل على الترويج لها عبر هذه المعارض التي تستقبل المرتادين والزوار من مختلف الجنسيات، ما يحقق دعم هذه الفئة والتعريف بمنتجاتهم ومشاريعهم المتنوعة التي تأتي في شتى المجالات. وأشار إلى أن المعرض لاقى إقبالاً لافتاً من قبل الزوار الذين تجولوا في مختلف المرافق والمحال المتواجدة، والتي يقدم أصحابها منتجات متنوعة إلى جانب العروض المختلفة التي تصاحب فعاليات المعرض، بهدف بث السعادة والمتعة بين زوار المعرض، وإيجاد متنفس لهم خلال هذه العطلة. وذكر أن المعرض يشهد مشاركة 55 رخصة منها 40 «رخصة غد» و15 رخصة تجارية، مشيراً إلى أن المعرض شهد تنفيذ عروض متنوعة ومسابقات للحضور بإشراك عدد من الجاليات المختلفة والفرق الشعبية والحربية.

وأشاد زوار المعرض بأهمية إقامة هذه المعارض التي تعتبر مقصداً لأهالي الإمارة وزوارها خاصة أن المعرض يتواجد في منطقة كورنيش القواسم أحد المواقع الحيوية في الإمارة.

وقالت المواطنة سمية راشد، إن معرض لمسات وطنية يشهد إقبالاً لافتاً من قبل الأسر والأفراد طوال فترة انطلاقة، حيث يحوي المعرض على مشاركة متنوعة لأصحاب المشاريع من الأسر المنتجة المبتدئة في مجال الأعمال، والتي تتطلب دعماً كبيراً من قبل الأفراد للنهوض بها على اعتبارها أحد المشاريع الداعمة للأنشطة في السوق المحلية. وذكرت أن تنظيم المعرض خلال هذه الفترة يضاعف الإقبال نظراً لكثرة زوار الإمارة، وذلك كون رأس الخيمة وجهة سياحية جاذبة للجميع، نظراً إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية واعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ومعرض لمسات وطنية، يعتبر وجهة جديدة تمكن الزائرين من قصده والاستمتاع بفعالياته المتنوعة.

وقالت علياء الشحي، إن المعرض يتميز بمشاركة قوية لأصحاب «رخص الغد» من بنات وأبناء الوطن المتجهين إلى شق طريقهم في مجال التجارة والأعمال عبر إبراز جهودهم في مجال المشاريع المتنوعة، منها في المأكولات والأشغال اليدوية، وغيرها من المشاريع التي استقطبت المرتادين».

وأشادت بجودة المشاريع المقدمة خلال هذا المعرض، داعية الأفراد إلى دعم أصحاب تلك الرخص التجارية الصغيرة والمتوسطة التي ينفذها أبناء الوطن ومساعدتهم للمضي قدماً في مجال ريادة الأعمال.

وأثنت على التنوع في أروقة المعرض الذي يقدم عدداً من الأنشطة والفعاليات، منها الفرق الشعبية والتراثية المتنوعة التي تضفي طابعاً خاصاً على فعاليات المعرض إلى جانب تخصيص عدد من الفعاليات الموجهة إلى الأطفال، منها إيجاد منطقة للعب ما يساعدهم على قضاء وقت ممتع فيما تتجه أسرهم إلى التبضع.