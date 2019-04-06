الموانئ و"إقامة دبي" تستعدان للعرس الجماعي الثامن

دبي (وام) عقدت لجنة العرس الجماعي المشتركة بين مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أولى اجتماعاتها التحضرية، استعداداً للعرس الجماعي الثامن. وشهد الاجتماع الذي عقد في «إقامة دبي» بحث آلية تنفيذ المرحلة الأولى للعرس الجماعي الثامن (2019) وأهمها تنظيم دورات تدريبية مكثفة عن الزواج الناجح للعرسان الجدد، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

حضر الاجتماع خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ورئيس لجنة العرس الجماعي بجمارك دبي، والعقيد علي شعبان الطاير نائب رئيس لجنة العرس الجماعي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وأعضاء اللجنة من الجهتين لمناقشة أبرز المستجدات للعرس الجماعي الثامن (2019) وتبادل الآراء والأفكار وكافة الخطط المستقبلية اللازمة لإخراج العرس الجماعي بأبهى حلة.

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