"خريطة طريق للعمل الأمني" في كتيب جديد

دبي (الاتحاد)

منحت إدارة المصنفات الفكرية في وزارة الاقتصاد شهادة تسجيل وبراءة حقوق الملكية الفكرية، لكتيب بعنوان: «خريطة الطريق لاستشراف المستقبل في العمل الأمني»، أصدره مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة دبي، تحت إشراف العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وتأليف المقدم دكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، نائب مدير المركز، وعلياء حسين مبارك، مدير إدارة البحوث والدراسات المستقبلية. وأوضح العميد بن سلطان أن الكتيب يتناول كيفية وضع منهج لعملية استشراف المستقبل ووضع الإطار العام لتنظيم عملية الاستشراف في المؤسسات الأمنية، والطرق العملية الاستشرافية المبنية على أسس علمية وقواعد إرشادية لجميع المهتمين في مجال استشراف المستقبل باعتبارها أداة لصنع القرارات الاستراتيجية وتنظيم عملية اتخاذ القرارات المستقبلية، والحد من التفاوت والتضارب في التنفيذ، مع شرح آلية العمل المتعلقة بعملية استشراف المستقبل في المؤسسات الأمنية، وذلك من خلال ترسيخ أسس ومفاهيم الاستشراف الاستراتيجي، والتي تساهم في وضوح الرؤية بهدف تعزيز عملية صنع القرار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الحالية ودعم الرؤى الاستشرافية المستقبلية، وتعزيز مفاهيم التميز والريادة.

من جانبه، أوضح المقدم حمدان الغسية أن الكتيب يتضمن مراحل استشراف المستقبل التي تمر بثلاث مراحل مختلفة، وهي المدخلات، مروراً بالاستشراف، ختاماً بالنتائج والمخرجات، حيث يتم من خلالها الانتقال من التفكير الاستراتيجي إلى الاستشراف الاستراتيجي، والذي يتضمن عملية الاستفادة من الممكنات والقدرات المتاحة مع النظرة الاستشرافية المستقبلية للوصول للهدف الأسمى، من خلال تجاوز تناقضات المدى القريب وضرورة تغيير الممارسات وطريقة التفكير لمواجهة التحولات.