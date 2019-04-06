تعاون بين الشرطة ومكتب "الخارجية" بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) زار وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة العقيد يوسف عبيد بن حرمول نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة،، مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشارقة، حيث كان في استقبالهم الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشامسي نائب مدير المكتب.

وتهدف الزيارة إلى التنسيق والتعاون بين الجانبين، ووضع آلية عمل مشتركة بينهما، خاصة في مجال المحررات والمستندات الرسمية التي تقدم من جانب المتعاملين، كما جرى خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتطوير التعاون بينهما لضمان سلامة الإجراءات المتبعة في إنجاز تعاملات أفراد الجمهور، من خلال التأكد من صحة وسلامة كافة المستندات التي تقدم من جانبهم.

وأشاد العقيد بن حرمول بحسن الاستقبال، وروح التعاون الملموسة التي سادت خلال اللقاء، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات الإدارية، بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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