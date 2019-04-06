"أديب" و"دانة".. في ضيافة شرطة دبي

دبي(الاتحاد) استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، النابغة والمخترع الإماراتي الصغير أديب سليمان البلوشي وشقيقته «دانة» أصغر رائدة فضاء في وكالة الفضاء «ناسا»، يرافقهما والدهما سليمان البلوشي، وذلك في مقر القيادة العامة.

ورحب اللواء المري خلال اللقاء الذي حضرته منال إبراهيم مدير إدارة الإعلام الأمني بالوكالة، بأديب البلوشي وشقيقته دانة، مشيداً بمشاريعهما المبتكرة وحرصهما الدائم على التميز، وحثهما على مواصلة طريقهما للتميز والإبداع والابتكار من أجل خدمة الوطن. واستمع اللواء المري إلى أهم وآخر أنشطة المخترع أديب البلوشي وشقيقته دانة وخططهما المستقبلية التي يعملان عليها. وتسلم نسخة من الكتاب الجديد لدانة الذي يحمل عنوان «13 امرأة عربية مُبدعة»، الذي دونت فيه السيرة الذاتية لـ 13 امرأة على المستويين العربي والمحلي قدمن إنجازات متنوعة وتفوقن في أعمالهن. وعقب اللقاء، زار المخترع الإماراتي أديب البلوشي وشقيقته «دانة» إدارة الإعلام الأمني، واطلعا على مجلة خالد التي تصدرها القيادة العامة لشرطة دبي والخاصة بشؤون الأطفال.

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