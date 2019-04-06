"استشراف المستقبل" في أكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية شرطة دبي، جلسة حوارية حول استشراف المستقبل، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، ومديري الإدارات الفرعية، ومديري مدارس حماية، وممثلين عن الطلبة الجامعيين والمرشحين والمرشحات، في المخيم الشتوي لشرطة دبي في منطقة الطي.

وأكد العميد الدكتور السويدي حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لاستشراف مستقبل التعليم والبحث العلمي والتدريب، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات الابتكارية المنسجمة مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في (مدينة آمنة، وإسعاد المجتمع، والابتكار في الموارد)، وصولاً للتنافسية العالمية على مستوى الأكاديميات الشرطية ومضاهاتها لأفضل المؤسسات المشابهة في الدول المتقدمة، بما يعزز من سمعة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة، وترجمة لرؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول ذلك العام. وتم تقسيم الجلسات الحوارية إلى ثلاث مجموعات، مجموعة ناقشت محور مستقبل التعليم والبحث العلمي، وأخرى مستقبل التدريب، وثالثة حول دور الإدارات المساندة في دعم تحقيق أهداف الأكاديمية، وتمخضت النقاشات عن عدة مبادرات تصب في تطوير وتحسين وتجويد مخرجات التعليم والرؤية المستقبلية للأكاديمية للسنوات المقبلة.