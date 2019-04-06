المناطق الشمالية.. نهضة شاملة بمشاريع عصرية

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تشهد حركة التنمية والبناء في المناطق الشمالية بالدولة حركة نمو متسارعة، وتنفيذ العديد من المشاريع التي تم طرحها في السابق لإحداث النهضة الشاملة بهذه المناطق بما يساهم في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وساهمت مشاريع البنية التحتية التي جرى تشييدها في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه على وجه الخصوص في ربط جميع المناطق الشمالية وتسهيل الوصول لها ومدها باحتياجاتها من الكهرباء والماء.

وشهدت إمارة رأس الخيمة تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة في مجالات الطرق والإسكان والكهرباء والمياه أهمها مشروع الطريق الدائري الذي جرى تشييده لربط المناطق السكنية بالإمارة بمحاور الطرق السريعة بدءاً من الرمس مروراً بشمل والسيح وسهيلة وعوافي ووصولاً لشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع المطار ثم ربطه لاحقاً بطريق الإمارات وبشارع الشهداء ليخدم الطريق عدداً من المناطق السكنية الأخرى مثل مدينة الشيخ خليفة والأحياء السكنية في بطين السمر إلى جانب مناطق الحمرانية وعوافي والدقداقة.

وساهم هذا الطريق الحيوي والمهم في نقل حركة النقل الثقيل من داخل مدينة رأس الخيمة ومنطقة النخيل التجارية التي استفادت هي أيضاً بتطوير وإحلال شارع القصيدات شمل الذي أصبح أحد محاور الطرق المهمة التي نفذتها وزارة تطوير البنية التحتية بالإمارة.

وبحسب الوزارة فإن هذه الطرق تم تصميمها لخدمة الأجيال الحالية والقادمة كونها قابلة للتوسع وزيادة عدد حاراتها وإقامة الجسور والمعابر المطلوبة في أي وقت خلال الـ50 سنة المقبلة لاستيعاب أي زيادة في عدد المركبات، وشمل مشروع الطريق الدائري تشييد عدد من الجسور يقع الأول على شارع المطار والثاني جرى تشييده في منطقة شمل وهو أعرض جسر فولاذي في العالم وتستعد الوزارة لتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة كونه الأول من نوعه بعرض 32.6 متر، ويجرى تشييد جسر ثالث على الطريق سيجري افتتاحه في منطقة الفحلين أواخر العام الجاري، وسيساهم الطريق في سرعة الوصول لجميع محاور الطرق السريعة المتجهة للعاصمة أبوظبي ودبي والإمارات المجاورة.

الكهرباء والماء

وفي قطاع الكهرباء والماء أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء العديد من مشاريع البنية التحتية التي ساهمت في إحداث النهضة المطلوبة في المناطق الشمالية، من بينها 24 محطة كهرباء ضمن خطة تشمل إنشاء 40 محطة ينتهي العمل فيها خلال عامين، بتكلفة 45 مليون درهم لكل محطة، إلى جانب محطتين بتكلفة 90 مليون درهم لكل محطة، و3 محطات بتكلفة 110 ملايين درهم لكل محطة، وتوزعت هذه المحطات على 9 محطات في رأس الخيمة و4 في أم القيوين ومحطتين في عجمان و4 في المنطقة الوسطى و3 في الفجيرة، إلى جانب محطتين للجهد العالي.

وأوضح محمد صالح مدير عام الهيئة، بأن المرحلة الثالثة من هذه المشاريع ستشمل تشييد 16 محطة جديدة تصل تكلفتها الإجمالية لحوالي مليار و500 ألف درهم، شاملة شبكات النقل والربط مع المناطق التي ستغذيها هذه الشبكات عند اكتمال تشييدها، كما تنوي الهيئة إنشاء 7 محطات في رأس الخيمة و6 محطات في كل من الفجيرة والمنطقة الوسطى وأم القيوين وعجمان.



وفي قطاع المياه أكد صالح أن الهيئة نفذت العديد من مشاريع البنية التحتية للمناطق التي تغطيها شملت محطات التحية والخزانات وشبكات نقل وتوزيع المياه، وهناك الخزانات وهناك محطات تحلية جديدة بالشراكة مع «مبادلة» سيجري تنفيذها بطاقة إنتاجية تصل إلى 135 مليون جالون يومياً، كما تنفذ الهيئة أكبر مجمع للتخزين بطاقة 260 مليون جالون لتعزيز طاقة الهيئة التخزينية في جميع المناطق التي تغطيها يشمل إنشاء عدد من مراكز من بينها مركز بطاقة تخزين 100 مليون جالون في منطقة الخريجة في إمارة رأس الخيمة بالقرب من مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، ومركز للتخزين بطاقة 40 مليون جالون في منطقة الحليو بعجمان، ومركز جديد في البريرات برأس الخيمة بطاقة تخزين 20 مليون جالون، إلى جانب خزان بسعة 4 ملايين جالون في منطقة وادي حقيل في رأس الخيمة، إلى جانب خزانين في منطقة المحرقة في دبا الفجيرة بسعة 8 ملايين جالون وخزانين في مركز توزيع دبا بطاقة 20 مليون جالون، ومركز بسعة 60 مليون جالون في منطقة الغيل برأس الخيمة وخزانين بطاقة 10 ملايين جالون في فلج المعلا، وستكون هذه المراكز جاهزة خلال 18 شهراً، مشيراً إلى أن مشاريع المياه تكفي حاجة الهيئة حتى العام 2036.

وأوضح المهندس راشد المهيري مدير المنطقة الشمالية بوزارة تطوير البنية أن الوزارة تنفذ عدداً من المشاريع المهمة المتعلقة بالمباني الاتحادية من ضمنها مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين، مركز الرعاية الصحية الأولية برأس الخيمة، مبنى الدفاع المدني بأم القيوين وتقدر التكلفة بـ 85,140,000 درهم.

ويعد مركز الرعاية الصحية بالمعيريض في رأس الخيمة من المراكز المجهزة بالأنظمة الذكية والمستدامة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام القادم وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 15,240,000 درهم شاملاً توريد وتركيب المعدات الطبية ويتكون المشروع من مبنى رئيس من طابق واحد يشتمل على قسم الطوارئ وقسم الأمومة والطفولة وقسم عيادات الأسنان وعيادات العيون وقسم الأشعة ومختبر عام وآخر للأسنان هذا بالإضافة إلى الصيدلية وغرف التعقيم والقسم الإداري كما يحتوي المركز على قاعة للمحاضرات والندوات، أما المرافق الخدمية للمركز فتشتمل على مصلى للرجال وآخر للنساء إضافة إلى غرفة الحارس ومخازن للمخلفات العادية والطبية.

,تشرف وزارة تطوير البنية التحتية على إنشاء وإنجاز مشروع مركز الدفاع المدني في أم القيوين بتكلفة وقدرها 12,900,000 درهم وبمساحة كلية للمشروع تقدرب2631.67 متر مربع، ويضم المشروع عدداً من الأقسام المختلفة موضحة كالتالي، المبنى الرئيس (دور أرضي وأول وسطح ): و يتكون من قاعات اجتماعات، مكاتب إدارية، غرف نوم، كافتيريا ومخازن، غرف كهرباء ونظم معلومات، ومباني الخدمات (عدد 3 ملاحق خدمية): ويتكون من مبنى الحراسة، مبنى خزان مياه، مبنى خدامات الكتروميكانيكية، الأعمال الخارجية (الأسوار والبوابات مواقف سيارات مناطق خضراء، كما يضم المشروع مجموعة من الأنظمة الداعمة لمتطلبات الاستدامة والأبنية الخضراء، ومن المقرر تسلم المشروع ابتدائياً في الربع الأول من عام 2020.

مبنى الجنسية والإقامة

تشرف وزارة تطوير البنية التحتية على مبنى الجنسية والإقامة في منطقة الرملة بإمارة أم القيوين بكلفة إجمالية 57 مليون درهم والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويتكون المشروع من المبنى الرئيس ويتضمن طابقين فضلاً عن مبنى الخدمات ومحطة معالجة الصرف وغرفتين للأمن والحراسة وعدد 443 موقفاً شاملة مواقف لكبار الزوار والموظفين والمتعاملين وأصحاب الهمم فضلاً عن المسطحات الخضراء وتبلغ مساحة الموقع 46 ألفاً و806 أمتار مربعة فيما تبلغ المساحة الكلية للبناء 12 ألفاً و114 متراً مربعاً.