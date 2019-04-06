"كندية دبي" تطلق بكالوريوس الاجتماع التطبيقي

دبي (الاتحاد) أطلقت الجامعة الكندية بدبي مؤخراً درجة بكالوريوس آداب جديدة في علم الاجتماع التطبيقي باللغة العربية، وستوفر هذه الدرجة العلمية فرصة فريدة من نوعها للمواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرهم من الناطقين باللغة العربية، ليقدموا إسهامات مهمة للمجتمع من خلال عملهم في مجال الرعاية المجتمعية.

يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على الممارسين الناطقين باللغة العربية المؤهلين بدرجة عالية في هذا المجال داخل دولة الإمارات ودول المنطقة.

ويؤهل البرنامج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، شؤون التعليم العالي، الطلاب لممارسة العمل الاجتماعي، والقيام بأدوار أخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية بمهنية، وذلك من المنظورين العلمي والاجتماعي.

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