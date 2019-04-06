انخفاض درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق الساحلية الغربية من الدولة أمس، كما استمر تحرك السحب على فترات نحو الدولة من الغرب نتيجة استمرار منخفض جوي سطحي مصحوباً بمنخفض علوي على أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق بالدولة، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، وتكون الرياح مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة، مع اضطراب الموج في البحر في النهار أحياناً، وبالنسبة إلى البحر، في الخليج العربي سيكون متوسط الموج مضطرباً أحياناً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والثاني عند 02:19 أما الجزر الأول عند الساعة 07:49 والثاني عند الساعة 20:01و بينما في بحر عمان سيكون متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والثاني عند الساعة 22:28 والجزر الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 04:55 .

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، أحياناً ليلاً خاصة غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بوجه عام، وسرعتها تصل إلى 32 كيلو متراً والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، بينما يكون خفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر أبريل أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع»، التي تتميز باختلاف وسرعة تغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية. ويتميز بأن تواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال، متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وترتفع درجات الحرارة تدريجياً في أغلب مناطق الدولة، كما يرتفع متوسطات درجات الحرارة، مقارنة مع مارس قد تصل إلى 5 درجات.