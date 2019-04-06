مستشفى المرفأ الأول في مشروع "تحسين"

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية « صحة» نتائج مشروع « تحسين» الذي تنفذه جميع المستشفيات التابعة لها في منطقة الظفرة ويستهدف تحسين العلاقة وأسلوب التعامل الداخلي والخارجي بين الإدارات ومع المراجعين، من مرضى وزوار ومرافقين، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، واعتماد آلية عملية لمراقبة الأداء وتفادي الإهمال.

وأسفرت النتائج عن فوز مستشفى المرفأ بالمركز الأول للسنة الثانية على التوالي بينما حقق مستشفى دلما المركز الثاني وحل مستشفى السلع بالمركز الثالث، كما تم تكريم الدوائر الأكثر تفاعلاً مع مشروع تحسين، وهي دائرة المنشآت ودائرة الخدمات المساندة بالإضافة إلى دائرة الموارد البشرية.

وأكد حمد خميس المنصوري مدير إدارة مستشفيات الظفرة بالإنابة، أن شركة صحة حريصة على دعم كافة المبادرات والمشاريع التي تستهدف الارتقاء بمستوى العمل وتحسين الأداء وتجويد الخدمات المقدمة لسكان الظفرة في جميع المدن، وذلك من خلال تلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات الصحية والعلاجية في مقر إقامتهم .

وأوضح حبيب المزروعي رئيس لجنة تحسين في مستشفيات الظفرة أن المشروع يستهدف تكريم المستشفى المتميز في التعاون والعمل الجماعي، وتحسين الخدمات التي يقدمها لتكون الأكثر أمناً للمرضى والمراجعين والعاملين على حد سواء، لافتاً إلى أن فكرة مشروع تحسين المنظر العام جاءت انطلاقاً من ضرورة توفير بيئة نظيفة وآمنة في المنشآت الصحية تضمن سلامة المرضى والمراجعين والموظفين وتطبيق نظام فعال لنظافة المنشأة الصحية، خصوصاً غرف الانتظار والممرات وعنابر المرضى ومناطق الاستقبال، مؤكداً أن هذه مسؤولية مشتركة يتحملها العاملون كافة.

وأشار المزروعي إلى أن الدورة الثانية من مشروع تحسين شهدت استحداث جائزة للدوائر التي تدعم المشروع من خلال التنسيق والتعاون مع المستشفيات المشاركة ومساعدتها لتحقيق الأهداف التي اعتمدتها اللجنة مضيفاً أن عملية التقييم تمت وفقاً لمعايير التقييم التي تم اعتمادها لهذه المسابقة وذلك لقياس مدى تطبيق الأهداف الأساسية للمشروع وتوثيق الأعمال ومشاهدات اللجنة خلال زياراتها.

وتسعى لجنة تحسين إلى تطوير أهداف المشروع وإشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين ليكونوا أعضاء فاعلين في تحسين بيئة العمل والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بأهالي منطقة الظفرة ويعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في منطقة الظفرة بدعم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية « صحة » وإدارة مستشفيات الظفرة.

يذكر أن مستشفيات الظفرة أطلقت مشروع تحسين عام 2016 بهدف تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستغلال الموارد بالشكل الأمثل، حيث تم تشكيل فرق عمل من كافة التخصصات تعمل بروح الفريق الواحد بإشراف لجنة تحسين الرئيسية التي تقوم بدور المنسق والداعم والمراقب لأداء فرق العمل وتقييم الأداء السنوي لعمل هذه الفرق.