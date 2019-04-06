الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي براءة رجل دين، يبلغ من العمر 58 عاماً، من تهمة التحرش بامرأة أثناء تجولها مع زوجها وطفليها في أحد المراكز، وهو الحكم الذي أصدرته مسبقاً محكمة أول درجة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الرجل لمس المرأة بطريقة مخلة في منطقة حساسة من جسدها، ما دفعها إلى إخبار زوجها بما حدث، فتعقبه الزوج سريعاً وأوقفه، وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه، فيما أنكر المتهم من جانبه خلال محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة التهمة قطعياً، مؤكداً أنه لم يتعمد ذلك على الإطلاق، ولكنه اصطدم بها عرضياً بالخطأ، نظراً لازدحام المركز.

وقالت المرأة في إفادتها بتحقيقات النيابة إنها كانت تتسوق برفقة عائلتها، وانشغل زوجها وابنها بالتقاط الصور لعرض سيرك داخل المركز الكبير، فيما كانت تجر عربة رضيعها، وفجأة لمسها شخص من الخلف، فنظرت إليه سريعاً، لترى المشتبه فيه يهرول بعيداً، ولم يقل كلمة، فأخبرت زوجها الذي طارده وأوقفه، وبرر الأخير بأنه لم يتعمد لمس زوجته على الإطلاق، ولكن ذلك حدث بسبب الزحام، فأصر الزوج على استدعاء الشرطة التي ضبطت الرجل.

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وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن المتهم كان مصراً على موقفه، وأكد أنه لم يتعمد ذلك، لكن وجهت إليه التهمة بسبب محاولته الهروب من المكان، ما أثار الاشتباه فيه، وفي النهاية قضت محكمتا أول درجة والاستئناف ببراءته.

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