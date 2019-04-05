"اتصالات ديجيتال" تستعرض أحدث حلول الأمن الرقمي في "جيسيك 2019"

شاركت "اتصالات" في مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، تحت شعار "بناء قاعدة رقمية راسخة لقطاع الأعمال".

حيث قامت "اتصالات ديجيتال"، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة "اتصالات"، بعرض أحدث الحلول الذكية والمبتكرة في مجال الأمن الإلكتروني، كما استعرضت عدداً من التطبيقات الحديثة المعتمدة على تقنية "انترنت الأشياء".

وشملت فعاليات جيسيك 2019 تقديم أكثر الحلول الرقمية تطوراً في مجال تأمين الحماية الإلكترونية لقواعد بيانات الشركات وتقديم التوعية من مخاطر الاختراق السيبراني لقطاع الأعمال، وقد برزت "اتصالات ديجيتال" كأحد أفضل مزودي حلول حماية البيانات وتوفير الأمن الإلكتروني في المنطقة.

وقد ألقت "اتصالات ديجيتال" الضوء خلال مشاركتها في المؤتمر على توفير الحلول الرقمية المتطورة للشركات بعنوان "بناء قاعدة رقمية راسخة لقطاع الأعمال"، علاوةً على استعراضها لمشاريع الحماية الرقمية والخدمات والمنصات التي نفذتها وحدة "اتصالات ديجيتال" وكذلك مبادراتها المستقبلية المبتكرة في هذا المجال الحيوي الهام، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن والحماية الرقمية، وتعضيد تفوقها الكبير في هذا المجال على رصيفاتها في المنطقة، الأمر الذي رسخ دور "اتصالات ديجيتال" كشريك حصري معتمد للحماية الرقمية للشركات في المنطقة.

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وأيضاً قامت اتصالات ديجيتال" بتقديم عرض بعنوان "تعزيز الكفاءة في المدن الذكية" في المؤتمر المصاحب لـ "جيسيك" وهو مؤتمر إنترنت الأشياء والمدن الذكية، كما قامت مجموعة من خبراء "اتصالات ديجيتال" للأمن الإلكتروني باستعراض سيناريو حقيقي لحالة اختراق محتملة وكيفية حدوثها، وطرق الوقاية ومعالجتها بالشكل المثل، إذ تم ذلك خلال فعالية "المنصة المظلمة" (The Dark Stage) وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها هذه الفعالية في جيسيك.

تهدف وحدة "اتصالات ديجيتال" إلى دفع مسيرة التحول الرقمي من خلال تمكين الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص من التحول إلى منظومات أكثر ذكاءً باستخدام أحدث التقنيات. وتركّز الوحدة على تقديم الحلول الرقمية في عدد من المجالات بما في ذلك الحوسبة السحابية، والأمن الإلكتروني، والتسويق الإلكتروني، والدفع الإلكتروني الآمن، وإنترنت الأشياء (IoT)، والبيانات الكبيرة (Big Data)، والتحليلات.

وتجمع "اتصالات ديجيتال" نخبة من أفضل المؤهلين في القطاع من خبراء التقنيات الرقمية، والأصول الرقمية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية بما في ذلك مراكز البيانات، المنصات السحابية، ومحركات البيانات الكبيرة والتحليلات، منصات الدفع الإلكتروني، الدفع عبر الهاتف المتحرك، مراكز العمليات الأمنية، منصات إنترنت الأشياء ومراكز التحكم. وبفضل ذلك فإنها تقدم حلولًا رقمية شاملة لتمكين كل من قطاعات التعليم، الرعاية الصحية، المدن، النقل والاقتصاد وجعلهم أكثر ذكاءً، بما يتماشى مع استراتيجية "اتصالات" الهادفة إلى "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

وكانت فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) قد انعقدت بمركز دبي العالمي للتجارة في الفترة 1 – 3 إبريل الجاري بمشاركة أكثر من 7000 خبير دولي في الأمن الإلكتروني من شتى بقاع العالم، لتبادل الخبرات ومعرفة أحدث التكنولوجيات والحلول في مجال حماية بيانات الشركات.