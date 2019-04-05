نظمت امس سيدة الأعمال نجلاء النجار



أمل العامري -مصر احتفالية خاصة بمناسبة ترقية سامح بك لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقة، وكيلا للوزارة بمجلس النواب _ بحضور عدد من الشخصيات العامة يتقدمهم العامري فاروق وزير الرياضة الاسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، واللواء محسن مأمون رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، ورجل الأعمال محمد عطية صاحب الشخصية الحقيقية ل فيلم ( النمر الاسود ) الذي جسده الفنان الراحل احمد ذكي ، والأستاذ وليد العربي أمين عام مؤسسة المنجزين العرب، مؤسس موسوعة الإنجازات والأرقام القياسية العربية الف مبروك سعادة الؤاء سامح لطفي

مع تمنياتي لك بالمزيد من النجاح وكلنا يد وحدة

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