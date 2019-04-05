استكشف تشكيلة واسعة من المنتجات الصديقة للبيئة في السوق الطاقة الخضراء بسوق التنين

يعود سوق الطاقة الخضراء الأكثر شعبية في نسخته الثالثة بسوق التنين مع العديد من العروض والصفقات المذهلة على السلع المستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة، حيث سيرحب بالزوار ابتداءً من اليوم حتى 13 أبريل.

بموقعه في الطابق الأرضي بسوق التنين 2، سيستقبل سوق الطاقة الخضراء الزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وسيعرض تشكيلة واسعة من المنتجات الموفّرة للطاقة والأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، تشمل مصابيح الحدائق والسخّانات والكشّافات ومصابيح الشوارع ومصابيح LED ومركبات النقل القابلة لإعادة الشحن وغيرها الكثير.