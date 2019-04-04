تأكيد موعد وموقع انعقاد مؤتمر ماريتايم ستاندرد للناقلات البحرية

("ايتوس واير"): أعلنت "ماريتايم ستاندرد"، الناشرة ومنظّمة الفعاليات التي تتّخذ من دبي مقرّاً رئيسياً لها، عن انعقاد النسخة الرابعة لمؤتمر "ماريتايم ستاندرد" للناقلات البحرية يوم الثلاثاء الموافق لـ 22 أكتوبر في فندق "أتلانتس النخلة" بدبي. يأتي هذا بعد النقلة الناجحة إلى هذا الموقع ذو المستوى الرفيع في العام الماضي، والتي أسهمت في تحقيق زيادة ملموسة في أعداد الحضور.

يستهدف المؤتمر، الذي تدور فعالياته على مدار يوم واحد، صناع القرار المؤثرين وقادة الرأي العام في قطاع الشحن بالناقلات وقطاعات الأعمال ذات الصلة، كما سيُسلّط المؤتمر الضوء على التوجهات الإقليمية والعالمية في مجالات تجارة المواد الخام والمواد الكيميائية. هذا وستغطي نسخة المؤتمر لهذا العام عدداً من الميادين الجديدة، بما في ذلك تجارة الوقود وأسواق البتروكيماويات. وستشهد الفعالية حضور غالبية الجهات الرائدة المالكة والمشغلة لناقلات النفط الإقليمية، فضلاً عن العمل على إعداد مجموعة مرموقة من المتحدثين للمشاركة في الحدث.

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وقال كلايف وودبريدج، محرر المؤتمر في سياق تعليقه على المؤتمر: "سيشكّل حضور المؤتمر فرصة لجميع المشاركين لاكتساب رؤى حول التحديات والفرص الكامنة في قطاع ناقلات النقط بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. يهدف المؤتمر إلى دفع المشاركين للتركيز على الفرص التي تحقق نمو الأعمال ومناقشة سُبل تجاوز التحديات والمعوقات لتطوير قطاع ناجح للناقلات النفطية".

وتجدر الإشارة إلى أنّ باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر مفتوح الآن. كما أنّ فرص الرعاية فيما يتعلق بالفعالية متوفرة أيضاً. للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالرقم التالي: 97143805556+ أو زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tmstankerconference.com.