لاكنور تنظم جلسات اللياقة البدانية للأطفال بمشاركة أكثر من 2000 طالب

ممارسة الأنشطة الرياضية شئ ممتع، تلك هي الرسالة التي تروج لها لاكنور، العلامة التجارية الرائدة في مجال إنتاج عصير الفواكة والألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت لاكنور، مؤخراً، بإطلاق مبادرة "Lacnor Kids Fit Squad"، والتي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي، بين الأطفال والشباب بالأخص.

بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ستستضيف هذه المبادرة الفريدة العديد من الأنشطة الصحية الممتعة في جميع المدارس الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم الأتفاق مع 10 مدارس لاستضافة حملة "Lacnor Kids Fit Squad"، وتخطط لاكنور لتنظيم المبادة الصحية مع 60 مدرسة أخرى بحلول نهاية عام 2019.

تم تنظيم الجلسات الرياضية بحضور المعلمين والمدربين. وشملت الجلسات تحضير عصائر الأسموزي مع مدربة اللياقة البدني المراهقة "بيلا". وزراعة أشجار الفاكهة باستخدام منتجات "مزرعة الإمارات البيولوجية". وجلسات رقص اللياقة البدنية للأطفال. تم تصميم تلك الحملة لتحسين اللياقة البدنية للأطفال من خلال أنشطة ممتعة مليئة بالمرح.

وفي هذا السياق صرح السيد شريف رمضان، مدير العلامة التجارية في الشركة الوطنية للمواد الغذائية ، قائلاً: " أن كل جلسة من جلسات (Lacnor Kids Fit Squad) تم تصميمها لتدوم ساعة واحدة تقريباً مع التأكيد على أن تكون جميع جلسات التدريب ممتعة ومليئة بالمرح. هذه المبادرة هي الأولى من نوعها، لذلك نأمل أن تنضم المزيد من المدارس إلى هذه المبادرة الصحية".

تمثل مبادرة "Lacnor Kids Fit Squad" جزء من الاحتفال بالذكرى الـ40 لشركة لاكنور، وتهدف الشركة إلى تشجيع أكبر عدد من طلاب المدارس والأسر على احتضان شعار الشركة " Nurture by Nature".

حول لاكنور

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تأسست لاكنور في عام 1978 تحت حافظة الشركة الوطنية للمواد الغذائية. ونمت لاكنور لتكون واحدة من الشركات الرائدة في السوق في فئة العصائر والحليب وما زالت رائدة في تطوير منتجات جديدة ضمن هذه الفئات. أصبحت العلامة التجارية معروفة ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولكن أيضاً في الدول الثلاثين التي تعمل فيها. تفخر شركة لاكنور بتقديم أفضل ما في الطبيعة من خلال ضمان الحصول على جميع مكوناتها من أكثر البيئات الطبيعية والمثالية في جميع أنحاء العالم. يتم تصنيع جميع منتجات لاكنور في مصنعها في الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة. حصلت شركة لاكنور على شهادة الجودة العالمية HACCP لمقاييس البيئة العالية للسلامة الغذائية.

حول الشركة الوطنية للمواد الغذائية

الشركة الوطنية للمواد الغذائية هي واحدة من كبرى شركات الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط. تأسست الشركة عام 1971 وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع السلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا ، وتشمل قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة المياه المعبأة تحت العلامات التجارية Oasis و Aqua والمياه الفوارة تحت العلامة التجارية Blu.

ويتكون الجزء الرئيسي من محفظة العلامة التجارية من العصير الطازج والعصائر طويلة العمر ومنتجات الألبان تحت العلامة التجارية Lacnor ومنتجات الألبان الطازجة تحت العلامات التجارية Safa و Milco. كما تقوم الشركة الوطنية للمواد الغذائية بتوريد المخبوزات والخبز تحت العلامة التجارية Royal Bakers.