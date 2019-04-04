تحصد «في إف إس غلوبال» جائزة دبي للجودة لقطاع الخدمات وصنفت بدرجة 5 نجوم ضمن برنامج الإمارات لتصنيف...

أعلنت «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والخدمات التكنولوجية المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، على جائزتين مرموقتين، وهي جائزة دبي للجودة في قطاع الخدمات بالإضافة إلى تصنيف 5 نجوم ضمن برنامج الإمارات لتصنيف المنشآت التجارية في الإمارات خلال حفل جوائز التميز لقطاع الأعمال السنوي بنسخته الخامسة والعشرين. وتم تقديم كل من الجوائز ضمن فئة قطاع الخدمات. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي استضافته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في دورته الخامسة والعشرين لتميز الأعمال.

منح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جائزة دبي الذهبية للجودة في قطاع الخدمات إلى زوبين كركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة جميرا في قاعة أرينا. كما منحت معالي السيدة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ومدير عام مكتب رئاسة الوزراء، الجائزة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال» لحصولها على تصنيف 5 نجوم ضمن برنامج الإمارات لتصنيف المنشآت التجارية. ويعتمد كلا النموذجين على برنامج التميز في إدارة الأعمال التابع للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وتعليقاً على الفوز بالجوائز قال زوبين كركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»: "إنه لشرف كبير أن نفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين بالنيابة عن «في إف إس غلوبال» من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة عهود بنت خلفان الرومي. ونحن نركز بشكل كبير على توفير تجارب خدمية مميزة وذات معنى بهدف ضمان رضا وسعادة عملائنا. إن هدفنا الأساسي هو مساعدة الناس حول العالم على السفر إلى الوجهة التي يرغبون بها في الوقت المناسب وبأكثر الطرق أماناً. وباعتبارنا شركة عالمية، نحن نؤمن بقدرتنا على الاستفادة من خبرة وثقافة وتفرد موظفينا في الأسواق لتقديم خدمات مميزة لعملائنا. وبالنظر إلى التأثير الإيجابي الذي يحدثه على قطاعات الأعمال والمجتمعات، سيبقى التميز في خدمة العملاء شعارنا للمضي قدماً في تطوير عملياتنا وإسعاد عملائنا."

تم إطلاق جائزة دبي للجودة في عام 1994 وحصلت مؤخراً على تقدير عالمي مما جعلها جائزة دبي للجودة العالمية. وتم تقييم« في إف إس غلوبال» كفائز بناءً على طريقة تقييم وإدارة "رادار" التي تقيم كل شركة وفقًا لمعايير تسعة وهي: القيادة، والاستراتيجية، والعاملون، والشراكات والموارد، والعمليات والمنتجات والخدمات، ونتائج العاملين، ونتائج المتعاملين، ونتائج المجتمع، ونتائج الأعمال.

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يأتي إطلاق جوائز التميز لقطاع الأعمال في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وإدارة التميز في قطاع الاعمال لتعزيز مستويات الخدمة الشاملة في جميع أنحاء الإمارات. وفقًا لنظام تقييم الأعمال في الإمارات، وتشمل المعايير الرئيسية للتقييم: التوافق الاستراتيجي ورؤية المتعاملين وخدمات العمليات وقنوات الخدمة وتجربة العملاء وكفاءة الخدمة والابتكار والعاملين والتكنولوجيا.

والتزاماً من «في إف إس غلوبال» على التطوير والتحسين المستمر للخدمات وإغلاق الفجوة في قدرات العاملين، تم تقييمها في مارس من العام الحالي، على نموذج نضج القدرة المتكامل موصوفاً بالمستوى الثالث لتتوافق مع معايير نموذج نضج القدرة المقدم من شركة كي بي إم جي العالمية. ويشير التقييم نموذج نضج القدرة المتكامل بالمستوى الثالث إلى أن عمليات المنظمة تتسم بالوضوح والفهم والالتزام في المعايير والإجراءات والأحكام والأساليب. وعليه تم تأسيس وتحسين مجموعة العمليات القياسية للمنظمة، والتي تشكل مع مرور الوقت أساس المستوى الثالث من النضج.

بالإضافة إلى منح «في إف إس غلوبال» الجائزتين، حازت مؤخرًا على تقييم نموذج نضج قدرات الافراد المستوى الخامس. وتم تحقيق هذا النجاح من بعد عامين ونصف من العمل والالتزام، ليرتقي منصبها من نموذج نضج قدرات الافراد المستوى الثالث التي حصلت عليها في منتصف عام 2016. وتعد في إف إس غلوبال الشركة الوحيدة المتخصصة في خدمات التأشيرات التي تحصل على تصنيف نموذج نضج قدرات الأفراد. ليعد هذا التقييم بمثابة تأكيد على التزام الشركة منذ فترة طويلة بالجودة المستمرة في قطاع الاعمال المعتمد عالمياً، والتي تضم 95 ألف و555 موظفًا في 144 عبر القارات الخمس.