اللواء المري يتفقد الإدارة العامة لحقوق الانسان

قام سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتفقد الإدارة العام لحقوق الانسان، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الادارة العامة لحقوق الانسان، ونائبه العميد الدكتور عارف عبد الرحيم، والعميد عارف باقر اهلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

واطلع سعادة اللواء عبد الله خليفة المري خلال جولته التفقدية على المبادرات الحالية للإدارة العام لحقوق الانسان، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها 86.5% ومن ضمنها التدخل المبكر، التدريب الذكي لدبلوم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، لست وحدك، المركبة العمالية المتنقلة، دورية الطفل، مشروع لجان حماية الطفل "سفراء الأمان" واحة حماية الطفل، عامل سعيد ومجتمع آمن، مجلس القضاء الشرطي وغيرها من المبادرات.

كما واطلع سعادة اللواء المري على المبادرات المستقبلية للإدارة ومن ضمنها كرسي الشيخ زايد لحقوق الانسان، القانون لغير القانونيين، التربية على التسامح، نظام الإحالة الوطني، ودبلوم حماية الطفل، بالإضافة الى نسبة انجاز برامج الخطة التنفيذية للإدارة العامة لحقوق الانسان في العام الماضي والتي وصلت الى 101%، بينما بلغت نسبة مؤشرات أدائها 98%.

كما واطلع على مبادرات ونتائج عمل مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، حيث نفذ المركز ضمنها مبادرة عامل سعيد مجتمع آمن التي تهدف الى رصد الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، والتحقق من جميع الشكاوى العمالية الواردة والبحث في الانتهاكات التي يتعرضون لها والقيام بالحملات والخطوات الاستباقية في الحد من الأزمات العمالية وبلغت نسبة الإنجاز في البرنامج 100%، ومبادرة لست وحدك التي تهدف الى تقديم العناية والرعاية لضحايا جرائم الإتجار بالبشر، وإعادة دمج الضحايا في المجتمع، وتعزيز دور شرطة دبي المجتمعي.

كما واستمع سعادته لشرح حول برامج تدريب الموارد البشرية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث نفذ المركز 11 دورة في العام 2018 استفاد منها 230 متدرب، بينما نفذ المركز 10 دورات في العام 2017 استفاد منها 297 متدربا، كما قام المركز بإجراء أربعة دراسات خلال العامين الماضيين، وهي دراسة استطلاعية في ثقافة الاتجار بالبشر في امارة دبي، أسباب انخفاض جريمة الاتجار بالبشر في دولة الامارات، بلاغات الاتجار بالشر ومواقع التواصل الاجتماعي، والتوقفات العمالية (الأسباب والحلول).

واطلع سعادة القائد العام لشرطة دبي على سير العمل في إدارة حماية الحقوق والحريات حيث سجلت الإدارة 71 تظلما من موظفي شرطة دبي تمت احالتها الى اللجان المختصة العسكرية والمدنية للبت فيها وفقا لقوانين الموارد البشرية المعمول بها في حكومة دبي وبلغ الصحيح منها 26 تظلماً.

كما تفقد اللواء المري إدارة حماية الطفل والمرأة واطلع على إحصائياتها حيث قام قسم الدعم الاجتماعي بتقديم الدعم لـ 34 حالة في العام 2018، بينما قام قسم حماية الطفل بتقديم الدعم القانوني لـ 84 حالة، وقام قسم حماية المرأة بمساعدة 27 حالة.

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كما قام قسم الوعي والتثقيف بتنفيذ 27 محاضرة حول حقوق الطفل في العام 2018 في المدارس الحكومية والخاصة في امارة دبي، استفاد منها 1400 مستفيد عبر برنامج سفراء الأمان الذي يهدف الى نشر ثقافة حقوق الطفل في كافة مدارس امارة دبي، بالإضافة الى اقامة ثلاث دورات تدريبية استفاد منها 320 مستفيدا، وتنفيذ مبادرتين مجتمعيتين استفاد منها 30056 مستفيد، وحملتين توعويتين استفاد منها340193 مستفيد، وقام بتنظيم فعالية مارثون الطفولة استفاد منها 2095 مستفيد.

كما قام القسم بأطلاق اللعبة التوعوية "حقوقي ومسؤولياتي" في العام 2018 بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي على " Apple Store " وبلغ عدد تحميل اللعبة 18765، وتستهدف اللعبة الأطفال من عمر 5 – 14 سنة وتعتمد اللعبة على وسائل تفاعلية ذكية لتوعية الطفل بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وقياس قدرات الطفل في فهم حقوقه التي كفلها القانون، وتتضمن اللعبة التوعية بالرسم والتلوين، والتوعية بالألعاب، والتوعية بالمعلومات والمسابقات.

واطلع القائد العام لشرطة دبي على نتائج عمل إدارة الشؤون القانونية، حيث قدمت الإدارة 96 استشارة قانونية للإدارات العامة ومراكز الشرطة في العام 2018 مقابل 115 استشارة قانونية في العام 2017، بالإضافة الى 52 استشارة قانونية لمنتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين في العام الماضي، مقابل 48 استشارة قانونية لمنتسبي شرطة دبي في العام 2017، كما قامت الإدارة بمراجعة 151 مشاريع قوانين وأنظمة اتحادية ومحلية في العام 2018، مقابل 93 مشاريع قوانين وأنظمة في العام 2017، وقامت بالتدقيق على 94 عقد واتفاقية في العام 2018، مقابل و177 عقد واتفاقية في العام 2017.

وقامت الإدارة بتسوية شيكات مرتجعة ودياً عبر برنامج تسوية المخالفات المرورية بلغت قيمتها حوالي 354 ألف درهم في العام 2018، مقابل مليون ومئتان وستة وثمانون ألف درهم في العام 2017.

كما كسبت الإدارة كل الاحكام في الدعاوى المرفوعة من وعلى القيادة العامة لشرطة دبي والتي بلغت 26 دعوى من أصل 26 دعوى في العام 2018، مقابل 10 دعوات من أصل 10 في العام 2017.

واستعرض سعادته ما قدمته الإدارة من الخدمات الإنسانية لموظفي شرطة دبي من خلال صندوق التكافل الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين من صندوق التكافل 214 في العام 2018 بمبلغ وقدرة 2 مليون و151 ألف درهم، حيث شملت تلك المساعدات

رسوم دراسية لأبناء العاملين في شرطة دبي من أصحاب الهمم، ومساعدة مالية لأسر الموظفين العاملين سابقاً في شرطة دبي لكسوة أبنائهم في عيدي الفطر والأضحى، ومساعدات مالية للعاملين في شرطة دبي الذين تعرضوا لحالات إنسانية أو لحالات الكوارث والأزمات، ولعل أهم المبادرات الإنسانية التي يقوم بها الصندوق هي مساعدة أبناء العاملين من أصحاب الهمم في رسومهم الدراسية، سعياً منها لدمجهم مع أقرانهم الأسوياء في المجتمع.