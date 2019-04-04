الامارات | "خليفة الطبية" تجري أول زراعة بكتيريا في الشرق الأوسط لطفل مريض كبد

شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة الطبية" تجري أول زراعة بكتيريا في الشرق الأوسط لطفل مريض كبد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدينة الشيخ خليفة الطبية، عن إجراء أول عملية زرع بكتيريا في القولون، بالشرق الأوسط، فيما أوضح أطباء مشاركون في مؤتمر النخبة الدولي السابع لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن زراعة البكتيريا معروفة طبياً باسم عملية زراعة "البراز"، حيث يتم توطين ميكروبات من إنسان سليم في أمعاء إنسان مريض.

وتفصيلاً، أكد رئيس قسم الجهاز الهضمي لدى الأطفال ورئيس المؤتمر، الدكتور محمد مقدادي، خلال اليوم الثاني من مؤتمر النخبة الدولي السابع لأمراض الجهاز الهضمي، أن أول مدينة خليفة الطبية نفذت أور عملية زراعة بكتيريا في الأمارات، وتمت زراعتها لطفل حيث تم نقل البكتريا الموجودة داخل القولون من شخص سليم للطفل المصاب، مشيراً إلى أن هذه العملية تتضمن تجميع هذه البكتريا من الشخص السليم وزراعتها للمرضى المصابين بأمراض في الكبد وقد تم زراعتها لطفل واحد حتى الان ومستقبلاً سيتم زراعتها لمرضى أخرين.

وأوضح أن مدينة الشيخ خليفة تقدم كافة الفحوصات والرعاية والعلاج الذي يحتاجه المريض قبل وبعد عملية زراعة الكبد، والتي يتم إجراءها خارج الدولة، لافتاً إلى انهم قدموا الرعاية حتى الأن لـ 40 طفل أجروا عمليات زراعة كبد في الخارج.

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ولفت إلى أن المؤتمر ناقش برنامج التنظير التداخلي الذي تنفذه مدينة خليفة الطبية، حيث تم إجراء 26 حالة تنظير بالكبسولة خلال عامي 2018 و2019، منهم حالة واحدة للأطفال، حيث تستخدم هذه التقنية لفحص الجهاز الهضمي باستخدام كبسولة يبلغ طولها 1.5 سم، وبها كاميرا تلتقط عدة صور في الثانية، ويرتدي المريض عقب ابتلاعها جهاز لاقط للصور ويتم تحليلها للمساعدة في التشخيص والعلاج، حيث تعتبر هذه الكبسولة مساعد للمنظار تستخدم في الأماكن التي يصعب وصول المنظار لها.

فيما أكد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور عامر عزاز، أن المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 400 خبير محلي ودولي من متخصصي أمراض الجهاز الهضمي والتغذية والكبد عند الأطفال، يهدف إلى إتاحة فرصة فريدة للأطباء والباحثين لمعرفة أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعاً لدى الأطفال، بجانب توفير منصة للبحثين المحليين والإقليميين والدوليين لتقديم أبحاثهم العلمية على شكل محاضرات أو ملصقات علمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يقام بدعم من جمعية الأطباء العرب لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، والجمعية الآسيوية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، وجمعية أميركا الشمالية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال.

وأشار إلى أن المتخصصين قاموا ناقشوا عدة مواضيع ذات علاقة بصحة الجهاز الهضمي لدى الأطفال خاصة أمراض الكلى المزمنة، واضطرابات الأمعاء الدقيقة، ومرض الركود الصفراوي، وبكتيريا إتش بايلوري، ومرض السيلياك (حساسية القمح).