"كليفلاند كلينك أبوظبي" يعلن مواعيد عمل العيادات المسائية خلال شهر رمضان المبارك

أعلن مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، زيادة ساعات عمل العيادات المسائية إلى فترة ما بعد الإفطار، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر للمرضى للحصول على خدماته في مواعيد مناسبة تلائم احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك عقب النجاح الذي حققته هذه المبادرة العام الماضي عندما أطلق المستشفى مواعيد العيادات المسائية لأول مرة وبهذا يمكن للمرضى، اعتباراً من تاريخ 5 مايو المقبل، الحصول على الرعاية في المستشفى بين الساعة 9:00 مساء والساعة 1:00 ليلاً في مجموعة من العيادات الخارجية ذات التخصصات التي تلقى إقبالاً كبيراً، مثل الطب الباطني وطب القلب والأعصاب والجهاز الهضمي والعيون والرئة والأذن والأنف والحنجرة والغدد الصماء وعيادة الألم.

وتمتد ساعات العمل الاعتيادية في جميع عيادات المستشفى خلال شهر رمضان من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 3:00 بعد الظهر، فيما يستقبل قسم الطوارئ في المستشفى المرضى على مدار الساعة.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان، رئيس الأطباء في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" إن هدفنا الدائم يتمثل في تزويد المرضى بأرقى مستويات الرعاية الصحية في الأوقات المناسبة لهم ..مشيرا إلى انه في هذا الإطار تأتي إضافة مواعيد عمل العيادات المسائية خلال شهر رمضان المبارك التي تدعم جهودنا لتحقيق هذا الهدف ..ففي شهر رمضان الماضي، حظيت هذه العيادات بإقبال كبير، وأتاحت لنا فرصة التدخل بشكل سريع وفعال لعلاج المشاكل الصحية التي قد يعاني منها الصائمون، كما سمحت للمرضى بزيارة الطبيب في المواعيد التي تناسبهم.