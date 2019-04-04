امير منطقة مكة المكرمة يزف ١١٨٢طالب وطالبه من خريجين جامعه الاعمال والتكنولوجيا UBT بجدة يوم امس









جدة -امل العامري

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، حفل تخريج طلاب جمعة الإعمال والتكنولوجيا بفندق هيلتون جدة والذي يضم خريجي الدفعة الثالثة عشر لكلية إدارة الاعمال والدفعة العاشرة لبرنامج الماجستير إدارة الاعمال والدفعة الثامنة لكلية الهندسة والدفعة الأولى لبرنامج الماجستير في الادارة الهندسية والدفعة الرابعة لكلية الإعلان ليصبح العدد الإجمالي ١١٨٢ طالب وطالبه .

وأوضح سعادة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا بان هذا الحفل عرس للوطن نخرج من خلاله اليوم ١١٨٢ شاب وشابات تم تأهيلهم بالشكل الذي يلبي احتياجات سوق العمل من خلال مجموعه من البرامج التي صممت خصيصاً لتواكب رؤية وتطلعات المملكة ٢٠٣٠ ودعم الاقتصاد المحلي كما اتوجه بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود علي الدعم المستمر والرعاية الكريمة للجامعات السعودية كما أتوجه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ونائبة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد علي متابعتهم المستمرة لجامعة الاعمال والتكنولوجيا والحرص البالغ في ان يكون هناك كوادر شبابية تدعم توجهات المملكة العربية السعودية ودعم احتياجات سوق العمل بكفاءة وجوده عالية و أبان مدير جامعه الاعمال والتكنولوجيا الأستاذ دكتور اسامه الجنادي بان جامعة الاعمال تقدم مجموعه من البرامج المميزة لمرحلة البكالوريوس والماجستير من خلال اربع كليات تتمثل في إدارة الاعمال والهندسة والاعلان وكلية القانون وايضاً من خلال اكاديمية اللغة الإنجليزية كما يوجد بالجامعة مركز تعليم مستمر يقدم مجموعه من الدورات الدراسية القصيرة في مختلف المجالات والتخصصات لافت النظر الى ان الجامعة حصلت على جوائز عدة نظير لتميزها في مجال الاعمال كما حصلت على جائزة الجودة الذهبية مما ينعكس ايجابياً على الجامعة وكذلك انضمامها لعضوية الاتحاد الدولي للجامعات وعضوية اتحاد الجامعات العربية

وأضاف إلى أن الجامعة تشهد نموا مضطردا في برامجها التي تواكب رؤية المملكة 2030 في تحقيق مخرجات تلبي احتياجات سوق العمل وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

الجدير بذكر شهد الحفل التخرج الذي أقيم في فندق هيلتون جدة تكريم لجامعة الملك عبدالعزيز نظيرا لما تقدمه من جهود ومنجزات تعزيز الشراكة الحقيقية بين الجامعات السعودية ومع جامعة الاعمال والتكنولوجيا بشكل خاص