ترقية " الزاهرني " إلى رئيس رقباء مرور .

أمل العامري -جدة قلد مدير مرور محافظة جدة العميد سلمان الجميعي الرئيس رقباء / عطيه بن احمد الزهراني رتبته الجديدة " رئيس رقباء " بعد صدور الامر بترقيته ، فيما أعرب الزهراني عن سعادته مؤكدا أنها ستكون حافزا لبذل النفيس لهذا الوطن العطاء .

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