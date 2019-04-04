‏مشاركة فاعلة لرئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار في مؤتمر الرياضة

أمل العامري-جنيف
أثمرت مشاركة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي الكابتن اسحاق سراج، في مؤتمر الرياضة من أجل السلام الذي اختتم أعماله مؤخرا في جنيف، برعاية الامين العام للأمم المتحدة، عن توقيع عدة مذكرات تعاون مع منظمات غير حكومية لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة مع الاتحاد توثق حضوره وتزيد من علقاته وانشطته التسويقية والاستثمارية.
هذا ما أوضحه رئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار، في تصريح قال فيه:" ولله الحمد كانت المشاركة ناجحة ف هذا المؤتمر العالمي الكبير، وخرجنا بفوائد عديدة ستضاعف أنشطة الاتحاد، التقيت مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر، على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لـ(اليونسكو) وخصصنا الاجتماع للنظر في السبل الكفيلة بتطبيق خطة عمل الامم المتحدة في جعل الرياضة أداة لخدمة التنمية والسلام عبر العالم".
وزاد" وفي اجتماعي مع السفير دايفيد فرنانداز بيونا، المراقب الدائم لجامعة السلام لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، تناول اللقاء أوجه التعاون الممكنة فيما يتعلق بخطة عمل الأمم المتحدة لاستخدم الرياضة كأداة فعالة لنشر ثقافة السلام عبر العالم، وتوصلنا لصيغ تفاهم وعمل مشترك معا".
وأكمل سراج " وقعنا كذلك مذكرات التعاون مع المنظمة غير الحكومية السويسرية (الرياضة من أجل السلام والتنمية المستدامة)، شملت اتفاقيات لتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الدولية تخدم أهداف السلام والتنمية المستدامة عبر عالم تحت مظلة الامم المتحدة ".
وأضاف " شرفت بلقاء سعادة السفير عادل عيسى المهري، المراقب الدائم لمجلس التعاون للدول الخليج العربية لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وتم خلال اللقاء التأكيد على الترابط القائم بين الرياضة والسلام والتنمية المستدامة وأهميته بالنسبة لمنطقة الخليج".
وأردف" في إطار اتصالاتي مع عدد من الشخصيات الدولية في المجال الرياضي في جنيف، التقيت بخوان لويس كروسيليغي، المسؤول الرفيع المستوى في منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) والذي يترأس نادي كرة القدم التابع للأمم المتحدة، تم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي وبين نادي كرة القدم بالأمم المتحدة، والاتفاق على تعاون مشترك لتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية العالمية تحت مظلة الامم المتحدة وعدد من اتحادات كرة القدم المحترفة في العالم".
وختم رئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار، عرضه لنتائج زيارته لجنيف، مبينا
" في لقاء مثمر للغاية حظيت بلقاء سعادة خالد السلوم، نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، وقدمت لسعادته عرضا عن نتائج زيارتي لجنيف، وعلاقة المجال الرياضي بالسلام والتنمية المستدامة، وكيفية الاستفادة من هذه التجربة الثرية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، خاصة فيما يتعلق بدعم الرياضة والشباب والبنية التحتية المرافقة، رحب سعادته بشدة وأكد دعمه ومساندته لأي مشروع رياضي لصالح وطننا الغالين يتم تنظيمه بالشراكة مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية السويسرية الناشطة في المجال الرياضي".
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة فاعلة لرئيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار في مؤتمر الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.