الامارات | "عربي" يؤسّس شركة وهمية للشحن ويستولي على منقولات العملاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "عربي" يؤسّس شركة وهمية للشحن ويستولي على منقولات العملاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 أبريل 2019

نقضت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً قضى بمعاقبة متهم (من جنسية دولة عربية)، وضع إعلاناً وهمياً على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتقديم خدمات شحن الأثاث، واستولى من خلاله على أثاث وأموال المجني عليهم، بالحبس عاماً مع الإبعاد عن الدولة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الاستيلاء لنفسه على المنقولات والمبلغ النقدي المملوكين لأحد المجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات بأن قام بوضع إعلان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، باسم شركة وهمية لخدمات الشحن ما حمل المجني عليه على تسليمه المنقولات لشحنها.

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وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهم وعاقبته بالحبس لمدة سنة، والأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإلزامه الرسوم، فاستأنف الحكم فقضت محكمة الاستئناف بأبوظبي غيابياً بسقوط الاستئناف وإلزام المستأنف الرسوم القضائية، فعارض في الحكم بالمعارضة الاستئنافية وقضت المحكمة ذاتها برفض الاستئناف والمعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بطريق النقض وأودع محاميه صحيفة الطعن، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن، حيث دفع الطاعن في الطعن بالخطأ في تطبيق القانون بأن الشاكي مثل أمام محكمة الاستئناف وتنازل عن شكواه، إلا أن المحكمة لم تعمل الأثر اللازم لهذا التنازل ولم تقضِ بانقضاء الدعوى للصلح، فيما قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية للصلح.