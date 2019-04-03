30 شاباً وشابة يتنافسون في "تحدي 24 ساعة" للابتكار

أبوظبي (وام) نظمت مؤسسة الإمارات بالتعاون مع مبادرة «منارة الأمل»، تحدي 24 ساعة الذي استضافه مركز خليفة للابتكار.

انطلق التحدي بمشاركة 30 شاباً وشابة من شباب الإمارات، حيث يعمل الشباب خلاله في فرق، ويقوم كل فريق بابتكار أفضل الحلول الممكنة، من خلال مُبادرات إنسانية هادفة، من شأنها أن تساهم في تعزيز التنمية المُستدامة، وتنفيذ هذه المبادرات في البلدان الأقل حظاً، وبنهاية اليوم قدم كل فريق عرضاً تقديمياً لمشروعه إلى لجنة التحكيم.

وفاز فريق «صوت الأمل» المكون من أديلايدا جارثيا «مدير المشروع» وعبدالرحمن محمد المرزوقي «قائد فريق العمليات» وسارة محمد الشامسي «قائدة فريق المبيعات والتسويق» ومحمد حسين «قائد فريق المحتوى»، بتحدي 24 ساعة، وحصل الفريق على جوائز عدة، بالإضافة إلى الدعم اللازم لتطبيق الفكرة المطروحة وتنفيذها.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة مبادرة منارة الأمل: يعتبر تمكين الدور الريادي للشباب أمراً في غاية الأهمية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهذا هو السبب الذي دفعنا مرة أخرى لإشراك الشباب في نشاطات تهدف لتسخير طاقات العقول المبتكرة في مجتمعنا خلال عام التسامح، لتحسين حياة الناس في المناطق الفقيرة من العالم.

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