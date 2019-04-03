"القلب الكبير" تنظم دورة ثالثة لجائزة الشارقة لمناصرة اللاجئين

الشارقة (الاتحاد) أعلنت مؤسسة «القلب الكبير» تنظيم الدورة الثالثة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي سيتم تكريم الفائز بها خلال مايو المقبل.

وتحظى الجائزة، التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما تعتبر القيمة المالية للجائزة مساهمةً خاصة من القلب الكبير، إذ لا يتم احتسابها من قيمة التبرعات التي تذهب بالكامل لمساعدة الفقراء واللاجئين والمحتاجين حول العالم. وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: لمسنا خلال السنوات الماضية تأثير الجائزة في إرساء توجه جديد للعمل الإنساني الذي يستهدف اللاجئين، حيث إن الكثير من المؤسسات والأفراد يسعون إلى إطلاق مشاريع ومبادرات تسهم في تغيير واقع ومستقبل اللاجئين من خلال التعامل معهم كطاقات وكفاءات وإمكانات، وليس أعباء اقتصادية أو اجتماعية.

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