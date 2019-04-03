مشاركة واسعة من الأسر والأطفال بمهرجان الثقافة والناس في الشارقة

الشارقة (وام)

شهدت حديقة النوف حضوراً كبيراً من الأسر للمشاركة بمهرجان الشارقة للثقافة والناس الذي يقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والذي ستختتم فعالياته الخميس المقبل.

حضر المهرجان شخصيات ووفود عدة، منهم خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، وسعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، حيث أطلعتهم صالحة غابش مديرة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على الأنشطة الثقافية والترفيهية للأسر.

وأثنى رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى على هذه التجربة الخلاقة التي تجمع الأسر جميعاً في مهرجان نوعي متميز، من خلال الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة، إضافة إلى البرامج التراثية والعروض السينمائية والمسرحية وورش للأطفال والكبار وبرامج توعية تخصصية تتعلق بأهداف المؤسسات والدوائر المشاركة، إضافة إلى مسابقات ثقافية للأسر والأفراد.

وشهد الصالون الثقافي في المنصة الثقافية في اليوم الثاني للمهرجان جلسة حوارية بعنوان «تجربة في مسلسل سلامة تسلم عليكم» للفنانة عائشة عبدالرحمن، تحدثت خلالها عن مشاركتها في العمل، وسلطت الضوء على أهداف المسلسل التوعوية، مؤكدة أنه يطرح في كل حلقة ظاهرة أسرية ومجتمعية، ويحاول تقديم الحلول المناسبة لها.

كما شهد الصالون الثقافي جلسة حوارية ثانية بعنوان «كيف نصنع قارئاً» للدكتور محمد بن جرش الذي قدم توجيهات ونصائح ثرية عدة لأولياء الأمور، تهدف لتشجيع الأطفال على القراءة، ليصبح الكتاب صديقاً حقيقياً لهم، ويحميهم من مخاطر وسلبيات الأجهزة والألعاب الإلكترونية.

وشهد اليوم الثالث من المهرجان جلسة بعنوان «فلنتحدث حول الإعاقة»، شارك في تقديمها منى عبدالكريم والدكتورة سامية محمد، وتناولت دور المجتمع والدولة بضرورة الاهتمام بأصحاب الهمم، وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم.. فيما قدمت الدكتورة فاطمة البلوشي محاضرة عن «التنمر وأثره في النفس».