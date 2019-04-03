الإعلامي طوني خليفة يتابع بطولة أندية غرب آسيا للكراسي المتحركة بكرة السلة









عمان –

فاجأ طوني خليفة الإعلامي العرب اللبناني الشهير اللجنة المنظمة ومتابعي البطولة الرابعة لأندية غرب آسيا للكراسي المتحركة بكرة السلة التي ينظمها نادي أجيال الغد للمعاقين ضمن احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين بحضوره صباح أمس الأربعاء إلى مقر اللجنة البارالمبية ومتابعته لبعض فعاليات البطولة خصوصا مباراة جمعية التعاطف اللبناني والكويت الكويتي كمبادرة دعم معنوي للمشاركين بالبطولة.

واستقبلت الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية الانسة مها البرغوثي وأعضاء اللجنة اللبارالمبية واللجنة المنظمة للبطولة، طوني خليفة الذي بدوره أشاد بالخدمات والأنشطة التي تنظمها اللجنة البارلمبية الأردنية لذوي الإعاقة، والمستوى الذي وصلت إلىه رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، معبرا عن اهتمامه البالغ بالبطولة الحالية ووعد بالعودة إلى الأردن مرة أخرى من أجل إبراز دور اللجنة البارالمبية الأردنية بدعم ذوي الإعاقة في الإعلام العربي.

من جانبها أشادت الانسة مها البرغوثي بزيارة طوني خليفة معبرة عن سعادته بحضور قامة إعلامية كبيرة لمتابعة البطولة خصوصا انه يملك قاعدة شعبية كبيرة وسمعة طيبة على المستوى العربي.

وبينت البرغوثي أن زيارة خليفة كان لها أثر كبير في نفوس اللاعبين المشاركين في البطولة واللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة البارالمبية، وتخللت زيارة خليفة الاطمئنان على الوفد اللبناني والأندية المشاركة في البطولة.

ويشارك في البطولة 6 أندية من 4 دول قسمت إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى: المستقبل من فلسطين، وسام المجد من العراق بالإضافة إلى أجيال الغد الأردني، والثاني منتخب الجنوب من العراق، التعاطف والعطاء من لبنان، والكويتي من الكويت.

وكانت منافسات البطولة شهدت في اليوم الأول فوز أجيال الغد على المستقبل الفلسطيني بنتيجة 58-46، وفوز الجنوب العراقي على جمعية التعاطف اللبناني 58-14.

وفي منافسات اليوم الثاني فاز وسام المجد العراقي على المستقبل الفلسطيني نتيجة 57 – 31، وفاز الكويت الكويتي على جمعية التعاطف اللبناني بنتيجة 47-16.

واختتم في ساعة متأخرة من مساء الأمس دور المجموعات وتستمر البطولة اليوم الخميس بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ومواجهتي نصف النهائي حيث يلتقي بطل المجموعة الأولى بوصيف المجموعة الثانية وبطل المجموعة الثانية بوصيف المجموعة الأولى.

وتختتم البطولة الجمعة بمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية على ان يتوج أصحاب المراكز الأولى خلال حفل الختام الذي سيقام عقب المباراة النهائية مباشرة.