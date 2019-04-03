الإمارات تسير قافلة إغاثية جديدة لأهالي "الشجيرة" في اليمن

سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية "الهلال الأحمر الإماراتي"، قافلة إغاثية جديدة لأهالي منطقة الشجيرة في مديرية الدريهمي بالساحل الغربي تتضمن 20 طناً من المواد الغذائية استفاد منها أكثر من 3500 مواطن يمني في المنطقة المستهدفة.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، إن تقديم هذه المساعدات، يأتي في إطار الاستجابات السريعة والمتواصلة لدولة الإمارات، لاحتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين، وفي سبيل إعادة تطبيع الأوضاع بالساحل الغربي مؤكداً حرص الدولة على مد يد العون والمساعدة للمواطنين في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي لليمن.

وعبر أهالي المنطقة المستهدفة عن امتنانهم لدولة الإمارات ولذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على جهودها الكبيرة والمثمرة.