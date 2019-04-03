رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس سريلانكا

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا، رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها. تسلّم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أثناء استقباله معالي تيلاك ماربانا وزير الشؤون الخارجية السريلانكي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي. واستعرض الدكتور أنور قرقاش مع الوزير السريلانكي سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا، وأكد الحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

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