سبعة أنشطة جديدة في مرسى ’ياس مارينا أبوظبي‘ خلال إجازة الربيع

أعلنت إدارة مرسى ’ياس مارينا أبوظبي‘ عن إطلاق باقة من الأنشطة الترفيهية للعائلات خلال إجازة الربيع، حيث يجدون في انتظارهم جملة من الأنشطة والفعاليات الممتعة في الهواء الطلق وسط أجواء الربيع الدافئة، وسوف تتضمن الأنشطة جدولاً مفعماً بالتجارب التي تناسب كافة الأعمار، بدءاً من الرياضات المائية الحماسية ووصولاً إلى المغامرات المخصصة للعائلات.

مخيم الأطفال الربيعي في ’فوغ فيتنيس‘ للياقة البدنية

يستعد ’فوغ فيتنيس‘ للياقة البدنية لاستضافة مخيم الأطفال المرتقب، ليقدم لهم تجربة مليئة بالحماس والحركة تحت إشراف نخبة من أفضل المدربين الاحترافيين، ويتضمن المخيم طيفاً من الرياضات، والألعاب، والأنشطة الفنية والحرفية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة لتعزيز نشاط الأطفال جسدياً وفكرياً، وتتوفر خيارات التسجيل ليوم الواحد أو لأسبوع كامل.

استكشاف التراث الإماراتي مع "رحلات سردال للغوص والبحث عن اللؤلؤ"

تقدم جزيرة ياس تجربة "رحلات سردال للغوص والبحث عن اللؤلؤ" الجديدة، وهي مغامرة بحرية تهدف إلى التذكير بثقافة صيد اللؤلؤ التي تشكّل جزءاً من التراث الإماراتي الأصيل، وتمنح الزوار فرصة لتجربة مهنة الغوص وصيد اللؤلؤ التقليدية في مياه الخليج العربي، وتنطلق الرحلات على متن سفينة شراعية تقليدية من مرسى ’ياس مارينا‘ باتجاه مواقع الغوص، حيث يمكن للمشاركين القفز في المياه والغوص في الأعماق بحثاً عن قطع اللؤلؤ الثمينة، كما يحصل الضيوف خلال مسار الرحلة على مشروبات ووجبات خفيفة مجانية، بالإضافة إلى أنشطة الغناء والدروس التعليمية التي تتناول طرق الغوص وصيد اللؤلؤ التقليدية، لمعرفة أساليب استخراج أصداف المحار من الهيرات المنتشرة في أعماق المياه.

رحلات كابتن طوني البحرية لاكتشاف الجزر الساحرة

تقدم شركة كابتن طوني التي تدير عملياتها من مرسى ’ياس مارينا‘، مجموعة من الرحلات البحرية المخصصة لاكتشاف سواحل جزيرة ’ياس‘ الساحرة، حيث يتاح للضيوف الاختيار من مجموعة واسعة من الرحلات والأنشطة البحرية لمدة يوم كامل أو نصف يوم، واكتشاف الشواطئ الصافية والمنعزلة، أو الاستمتاع بأنشطة التجديف وقوفاً، وتتضمن الرحلات البحرية المتوافرة رحلة عند غروب الشمس، ورحلة ’ياس‘ السريعة، ورحلة صيد الأسماك، ورحلة القارب الشراعي التقليدي المسائية والرحلة النهارية.

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دروس التجديف على الألواح وقوفاً كل جمعة من ’إيوا‘

يمكن الآن لعشاق الرياضات المائية تطوير مهاراتهم في رياضة التجديف على الألواح وقوفاً صباح كل جمعة من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً، وتعدّ رياضة التجديف على الألواح وقوفاً نشاطاً ممتعاً يتيح للمشاركين صقل مهاراتهم وتقنياتهم في ركوب الأمواج والاستمتاع بهذه الرياضة في الوقت ذاته، وتتيح الوجهة المرموقة لزوارها إمكانية استئجار لوح تزلج مفرد، أو مزدوج، أو كبير أو حتى لوح سباق، فيما يتوجب على الضيوف الراغبين باستخدام ألواحهم الشخصية دفع مبلغ 20 درهم إماراتي كتعرفة لاستخدام المنشأة.

تعلّم فنون الإبحار مع أكاديمية أبوظبي للإبحار

تقدم أكاديمية أبوظبي للإبحار، التي تتخذ من مرسى ’ياس مارينا‘ مقراً لها، فرصة للجميع لاختبار مهاراتهم في قيادة القوارب الشراعية، حيث يمكن للجمهور تطوير واكتساب هواية جديدة عبر مجموعة من الدورات التعليمية للكبار، التي تغطي كافة المراحل من المستويات المبتدئة حتى المتقدمة، وفضلاً عن الدروس الخاصة، تتيح أكاديمية أبوظبي للإبحار فرصة اكتشاف العوالم الممتعة لفن الإبحار وقيادة القوارب الشراعية عبر تشكيلة من الأنشطة الجماعية وفعاليات الإيجار والسباقات.

أنشطة عائلية ممتعة في رحاب مرسى ’ياس مارينا‘

تشكل الأجواء الربيعية المنعشة فرصة مثالية لاصطحاب العائلة، والتوجه إلى مرسى ’ياس مارينا‘ لقضاء يوم مفعم بالمرح والمتعة في الهواء الطلق، ويتاح للضيوف التنزه على الممشى، أو التلذذ بوجبة شهية أثناء الاستمتاع بالإطلالات في إحدى التراسات الخارجية التي تحتضنها مطاعم الوجهة، بينما يمرح الأطفال بجانب النوافير أو في ساحات اللعب، ويمكن للعائلات اصطحاب أي نوع من الألعاب الخارجية والاستمتاع بها في الهواء الطلق.

وجبات الفطور والبرانش العائلية

يتيح مرسى ’ياس مارينا‘ تشكيلة واسعة من خيارات الطعام التي تلبي كافة التفضيلات، بدءاً من الوجبات الخفيفة ووصولاً إلى الموائد العامرة، حيث يحتضن المرسى 9 مطاعم مميزة تقدم أشهى الخيارات التي ترضي جميع الأذواق، حيث يجد الضيوف في انتظارهم وجبة فطور في مطعم ’ذا سين‘ يومي الجمعة والسبت ، ووجبة البرانش العائلي ثمار البحر المشوية في مطعم أكواريوم كل يوم سبت ، وبرانش السبت العائلي في مطعم ومقهى ’ستارز أند بارز‘