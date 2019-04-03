Luca Valentini يستعرض مجموعة Turn on the Light في معرض Sconci Exhibition

أطلق فنان البوب البصري الإيطالي المبدع Luca Valentini مجموعته الفنية الجديدة Turn on the Light في صالة Sconci Gallery بمركز دبي المالي العالمي DIFC، والذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من 10 أبريل 2019 حيث سيستعرض الفنان الشهير 24 عملاً فريداً ضمن سلسلتين؛ تركز الأولى على أغلفة الصحف وملصقات الأفلام والإعلانات من منظورٍ جديد، فيما تستقي السلسلة الثانية إلهامها من جذور Valentini نفسه وتقدم الأعمال الفنية بطابعٍ عصري يعتمد على مفهوم القبول الاجتماعي.

ويوضح الفنان أن فكرة السلسلة الأولى جاءت من رغبته بتقديم "وجهة نظر مختلفة حول محيطنا وكل ما ألفنا رؤيته". حيث يعتمد التلميح ليضفي معنىً جديداً إلى صور أغلفة الصحف والإعلانات والملصقات السينمائية التي يشكل معظمها جزءاً من حصيلة ذكرياته.

وقال بهذا الشأن: "حرصتُ على استخدام الألوان الزاهية وبخاصة الصارخة للتأكيد على الجانب الخيالي لأعمالي. ويعزز التباين العميق بين الألوان رموزاً فطرية تنسجم مع الخلفيات اللونية أحياناً وتتناقض معها أحياناً أخرى.

حيث تعكس الأنماط الحرة للألوان حركة الفرشاة، لأنني لا أبحث عن الكمال في أعمالي بل لطالما اعتبرت أن اللمسات العفوية تترك أثراً ملموساً. لذا أصبحت لوحاتي تجسيداَ لأسلوبي في الرؤية وحب الحياة والتعبير عن امتناني للمشاهد التي أستمد منها الإلهام".

فيما تصور السلسلة الثانية سعي الناس للحصول على القبول الاجتماعي في عالمنا اليوم. ويستعرض Valentini من خلالها أصوله الثقافية، حيث يبسّط صوره ويضفي عليها طابعاً خاصاً أقرب إلى الرسوم التي تزين المزهريات الرومانية.

وفي هذا السياق، يقول الفنان الإيطالي: "حرصتُ على تصنيف أبطال سيمفونيات هذه الأوبرا وفق 3 طبقات محددة، وهي طبقة فاحشي الثراء الذين يرتدون أفخر العلامات التجارية؛ والطبقة المتوسطة التي يخضع أفرادها ويتجبرون على الضعيف، وطبقة الفقراء التي لا يختلف أفرادها كثيراً عن الثعالب التي يصطادها أفراد الطبقة الأرستقراطية في إنجلترا للتسلية. حيث يسعون للحصول على القبول الاجتماعي من خلال ارتداء تصاميم العلامات الفاخرة متوهمين أن المظهر يعكس الصورة الحقيقة عن المرء".

ويعزو Valentini إلهامه في إبداع المجموعتين إلى العالم الذي نعيش فيه. ويقول في ذلك: "كثيراً ما أقف مع نفسي وأتأمل كل شيء من حولي، ومن هنا تبدأ عندي شرارة الإلهام لإبداع معظم الأعمال. وبمجرد أن يخطر في بالي مفهوم ما، أحاول أن أجد أنسب صورة لتجسيده، وأمضي ساعات طويلة أتصفح الإنترنت للعثور على صورة تجدر بأن تكون بداية لتطبيق الفكرة التي لمعت في ذهني".

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وينصح الفنان زوار المعرض باستثمار الوقت الكافي لتأمل العمل الفني لفهمه بالصورة الصحيحة والإحساس بالمعنى المنشود من خلاله، حيث قال: "هدفي هو تجسيد بعض أبرز القضايا التي تسود عصرنا بشكل ساخر وتحفيز حوار فكري داخلي".

وسيلاحظ من يتابع أعمال Valentini السابقة أن سلسلة Turn on the Light تعكس صورة مختلفة تماماً. وينوّه الفنان إلى ذلك مشيراً إلى أن ابتعاده عن النمط الفني الذي قدمه في السنوات الأخيرة سمح له بإعادة بناء ملامح جمالية مختلفة تماماً ضمن السلسلتين.

وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، قال Valentini: "حلّت الألوان الزاهية في مجموعتي الجديدة مكان تدرجات الأسود والأبيض تمهيداًلعمل أكثر جمالاً. كما تضم الدراسة القائمة وراء كل خطوة من هذه الأعمال مستوى أكبر من التعقيد والتفكير. لكن الملامح الفطرية الغريزية والتعبيرية بقيت على حالها. وأشعر اليوم بأني أكثر نضجاً واكتمالاً، ويغمرني لأول مرة إحساس عميق بالحرية في التعبير عن مشاعري بالكامل على القماش دون خوف من الأحكام الخارجية. كما أن التورية التي لطالما ميزت أعمالي اتخذت طابعاً أكثر سخرية وتعقيداً ووضوحاً في تناقضها مع الصور المُمثلة".

ويقوم المفهوم الجمالي الجديد الذي توصل إليه Valentini على أسس معينة، حيث تمزج أعماله بين التقنيات المختلفة، ويستخدم طلاءً أساسياً من الأكريليك يطبق عليه الألوان بسرعة بأسلوب يترك حركة الفرشاة واضحة المعالم. فيما تتميز الألوان بتدرجات مشرقة وزاهية تتنباين مع بعضها البعض. إذ تتناغم الألوان الدافئة مع الباردة، في حين يرسي Valentini قواعد جديدة للظل والنور لتفضي في نهاية المطاف إلى صورة شاعرية غير مألوفة.

وبناءً على ذلك، يستخدم الفنان أقلام الطلاء لإضفاء حيوية أكبر على الصورة. وتمثل العلامة التي يخلّفها القلم الجزء الأكثر غريزية في العمل وأكثر أصالة وقِدماً كما يصفه، حيث يضفي الحيوية على الصورة التي توقفت عند لحظة معيّنة في الزمان من خلال لعبة الضوء والظل التي لا تخضع لأي قاعدة دقيقة.

ويُذكر أنه مجموعة "Turn on the Light" للفنان Valentini ستُعرض في معرض Sconci Gallery في مركز دبي المالي العالمي، وفي معرض Avant Gallery في ميامي لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 10 أبريل 2019.