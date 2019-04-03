شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها. تسلّم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش أثناء استقباله معالي تيلاك ماربانا وزير الشؤون الخارجية السريلانكي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي. واستعرض الدكتور أنور قرقاش مع الوزير السريلانكي سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا، وأكد الحرص على توطيدها في مختلف المجالات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.