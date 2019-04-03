الامارات | "الصحة" تقوم بتقييم أحد الأدوية الجينية المبتكرة لعلاج نوع محدد من العمى

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقوم بتقييم أحد الأدوية الجينية المبتكرة لعلاج نوع محدد من العمى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2019

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قيام فريق من كافة الجهات الصحية بالدولة اللمثلين في اللجنة العليا للتسجيل الدوائي بعملية تقييم لأحد الأدوية الجينية المبتكرة لعلاج العمى الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي، الذي تم اعتماده وتسجيله، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في العالم التي حصلت على هذا الدواء للتقييم من فريق الوزارة.

ويعكس هذا الإجراء حرص الشركات العالمية المبتكرة، على طرح أدويتها بالدولة كأول أو ثاني دولة بالعالم، بعد اعتمادها من الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية «FDA» والهيئة الأوروبية للدواء «EMEA» وذلك ثقة منها في الأنظمة والمعايير المتقدمة التي تطبقها الدولة في المجال الدوائي والصحي مع سرعة نظام التسجيل الدوائي بالدولة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة تسجيل الأدوية وشركاتها وتسعيرها رقم 19/137 الذي انعقد في الوزارة برئاسة وكيل الوزارة، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، الدكتور محمد سليم العلماء، والوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، وبمشاركة ممثلين عن إدارة الدواء في الوزارة وعن الجهات الصحية المحلية في الدولة.