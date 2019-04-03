الامارات | محمد بن راشد: نحن دولة مؤسسات وعدل.. والجميع متساوون أمام القانون

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نحن دولة مؤسسات وعدل.. والجميع متساوون أمام القانون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى عدد من القضاة الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، اليوم، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

كما أدى اليمين القانونية إلى جانب القضاة الجدد، أعضاء النيابة المنقولين للعمل كقضاة في محاكم دبي، وثلاثة مستشارين جدد في النيابة العامة في دبي.

وقد أقسموا أمام سموه في قصره في زعبيل، ظهر اليوم، بالله العظيم بأن يحكموا بالعدل وأن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية.

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ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة الجدد ومستشاري النيابة بأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عزوجل واحترام القوانين المعمول بها في محاكم دبي ودولة الإمارات وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية مهما كانت منزلته أو جنسيته أو انتمائه الجغرافي والثقافي.

وأكد سموه من جديد أن دولتنا دولة محبة وتسامح ودولة مؤسسات وعدالة ومساواة لا فرق في مجتمعها بين غني وفقير أو كبير وصغير أو رجل وإمرأة فالجميع متساوون أمام القانون.