محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والمهيري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد عبد محمد بالرفيعة الفلاسي بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة السيد سعيد سهيل الظفري المهيري.
كما حضر الحفل الذي أقيم اليوم في قلعة الرمال للاحتفالات على الطريق بين دبي والعين عدد من أعيان وأبناء القبائل وذوي وأقرباء العروسين.
وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العروسين وأسرتيهما بالزواج الميمون، متمنياً لهما حياة زوجية وأسرية سعيدة وهانئة.
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