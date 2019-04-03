"أبوظبي للجودة" يزور أطفال "الإمارات للتوحد"

أبوظبي (الاتحاد) زار وفد من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مركز الإمارات للتوحد، في إطار خطة المجلس للمسؤولية المجتمعية، والتواصل الفعال مع مختلف القطاعات والمؤسسات، وذلك تماشياً مع اليوم العالمي للتوحد، وترسيخاً للدور المجتمعي للمجلس.

وهدفت الزيارة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المصابين بالتوحد، إضافة إلى نشر التوعية حول التوحد وكيفية التعامل مع المصابين بهذا المرض، خاصة أن المركز يتبنى فلسفة المنهج النفسي التربوي، من خلال وضع مناهج دراسية تتركز على تنمية الجوانب الاجتماعية والمعرفية والنفسية والسلوكية للطفل.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على الأساليب التربوية والتأهيلية الحديثة في مركز الإمارات للتوحد والتي تعمل على تعديل سلوك هذه الفئة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، من خلال تأهيلهم علمياً ومهنياً.

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