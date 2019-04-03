ڤي إل سي سي تطلق حصريا علاج جولد ميكرو بوتوكس إيه إيه في الإمارات العربية المتحدة

إضافة قيمة إلي صناعة الجمال والرفاهية المزدهرة في الإمارات العربية المتحدة, أطلقت ڤي إل سي سي العلامة التجارية الرائدة في مجال العناية بالصحة والعناية بالبشرة والشعر والليزر وعيادات الجلدية في الشرق الأوسط وجنوب أسيا علاج البوتوكس السطحي الجديد إلي قائمة الخدمات المتزايدة. جولد ميكرو بوتوكس إيه إيه الجديد هو علاج للبشرة شبه جلدي مصمم لإضافة إحساس النعومة والبريق علي البشرة وتقليل علامات تقدم السن. الخدمة ستكون متاحة في جميع فروع ڤي إل سي سي بالامارات العربية المتحدة.

وصرحت السيدة ڤاندانا لوترا, مؤسست مجموعة ڤي إل سي سي التي أطلقت جولد ميكرو بوتوكس إيه إيه: هذه إضافة رائعة إلي مجموعة خدماتنا وعلاجاتنا شئ يستفيد منه عدد من النساء. نحن نؤمن بالطرق الطبيعية ونضع تركيزنا علي الوقاية.

كما صرحت أيضاً السيدة لوترا بأن جولد ميكرو بوتوكس إيه إيه, هو علاج غير مؤلم وخالي تماما من المواد الكيميائية وهو نتيجة للتطوارت الأخيرة في علم الخلايا الجذعية حيث يساهم في عملية مكافحة الشيخوخة ويمنح البشره مظهراً اكثر شباباً بشكل طبيعي.العلاج مناسب لجميع أنواع البشرة والأعمار ويحسن نسيج البشرة ولونها بالإضافة إلي أنه يرطبها ويقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد الأهم من ذلك أن التطبيق المنتظم يمنع ظهور علامات جديدة لتقدم السن,

كما يمتد العلاج عادة إلي عدد من الجلسات , وتعتمد المدة علي حالة البشرة عادة يكون الفرق ملحوظا بعد الجلسة الأولي

وقد أضاف السيد سنچيف سيتيا مدير الأعمال بشركة ڤي إل سي سي إنترناشونال إل.إل.سي, إن خدمة جولد ميكرو بوتوكس إيه إيه أمنة جدا وستمنح وجهك تأثيرا طبيعيا. إنه يحتوي علي البوتوكس وهو علاج شبه جلدي. الحقيقة أنه سطحي وهي نقطة إيجابية جدا وهي جيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يخافون من الإبرة لأنها تؤدي وظيفة غير مؤلمة ولكنها تعطي نتائج رائعة كما هو الحال في جميع منتجاتنا وتكلفتها ايضاً بمتناول الجميع.

نبذه مختصره عن جولد ميكرو بوتوكس إيه إيه.

• هو علاج سطحي شبه جلدي.

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• يعطي بشرة مشرقة مع مسام أصغر ولمسة أكثر نعومة.

• هو مزيج من مضاد علامات تقدم السن والخلايا الجذعية لنخاع العظم – أفضل عامل نمو والبوتوكس.

• يحسن نسيج البشرة وتناغمها كما يقلل الخيوط الدقيقة والتجاعيد.

• علاج غير مؤلم.

• مناسب لجميع أنواع البشرة والأعمار.

ڤي إل سي سي معترف بها علي نطاق واسع لمجموعتها الشاملة من منتجات وخدمات التجميل والصحة كشركة رائدة في مجال العافية, تتواجد العلامة التجارية من خلال مراكز ڤي إل سي سي للتنحيف والتجميل وعلاجات الجلدية واللياقة البدنية. ومعاهد ڤي إل سي سي للتجميل والتغذية وخط ڤي إل سي سي للعناية الشخصية بالبشرة والعناية بالجسم ومنتجات العناية بالشعر.