معرض421 يفتتح "الرابعة" مساحة إبداعية تحاكي اللاوعي والذاكرة البشرية

أعلن معرض421، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، عن افتتاح المساحة الإبداعية "الرابعة" التي تقدم للجمهور والمهتمين بالمشهد الفني مساحة إبداعية من الفنون التجريبية التي تضم أعمالاً متميزة للفنانة البصرية الإماراتية شيخة الكتبي.

وتسعى الفنانة شيخة الكتبي من خلال هذا المشروع الفني الذي يقام خلال الفترة من الثاني من أبريل الجاري ولغاية الثاني من يونيو المقبل، إلى إثراء المشهد الفني بلوحات جدارية، وقطع أثاث ومعروضات تحاكي فنوناً تاريخية، في وقت تواصل خلاله العمل على ابتكار قطع فنية جديدة وإبداعية لعرضها في أروقة معرض421.

وتتكون هذه المساحة الإبداعية من جدرانٍ مزينة بلوحات ساكنة ومتحركة تصور مشاهد تعبر الفنانة فيها عن أحلامها، وذكريات من نسج خيالها، لتروي من خلالها مراحل زمنية تعود إلى طفولتها، ومسيرتها المهنية الفنية.

وتتطلع الفنانة شيخة الكتبي من خلال هذه المساحة، إلى استخلاص خبايا طبيعة العقل والذاكرة البشرية، والبحث في "متلازمة الدجال"، والتي يشكك فيها الأفراد ويعتقدون بأنهم مجرد وهم أو خداع، حيث تحرص على تنشيط مهاراتها الإبداعية في الرسم، بعد أن ركزت في السابق على أعمال التصوير الفوتوغرافي والفن التركيبي الخاصة بها.

وبهذا الصدد، قالت شيخة الكتبي: "هذا المشروع الفني بالنسبة لمسيرتي المهنية تجربة شخصية شاملة ومتكاملة، حيث أسعى من خلالها إلى ترجمة ما يدور في عقلي الباطن إلى قطع فنية يشاهدها الجمهور، وآمل أن أتمكّن من ابتكار مجموعة أعمال تقدم للمتابعين والمهتمين وسيلة من التأثير المتبادل، حيث تعتبرهذه القطع التجريبية انعكاساً لمقاربة فكرية أحرص على اتباعها في ممارساتي الفنية".

وأعربت الكتبي عن تقديرها لمعرض421 المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، لاستضافة هذا المشروع التجريبي، وأكدت أنها تتطلع قدماً خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى بلورة مجموعة الأفكار النوعية التي ما تزال في طور التحضير.

ومن جانبه، رحّب فيصل الحسن، مدير معرض421 بالفنانة شيخة الكتبي لمشاركتها تجاربها خلال مشروع "الرابعة"، الذي يمثل مساحة إبداعية للفنون التجريبية، إذ تشكّل أعمالها الفنية محتوى تفاعلياً مثيراً للاهتمام، بما يضمه من تعابير فنية معاصرة، حيث يتطلع معرض421 قدماً ليشهد مزيداً من المبادرات التي تسهم في ولادة هذا النوع الإبداعي خلال الفترة المقبلة من المعرض".

وقال الحسن: "يعكس معرض "الرابعة" حرصنا المستمر على تشجيع التعبير الفني ودعم عمليات الإدراك الفكري، وتعزيز الحركة الإبداعية في الدولة، من خلال البرامج الثقافية والمشاريع الفنية التي تسهم في إثراء المشهد الفني المحلي والإقليمي، وسيتيح المعرض للزوار فرصة التفاعل مع الفنانة شيخة الكتبي، والتعرف على المراحل الأولية وخطوات إنجاز أعمالها الفنية التي تقدمها خلال المعرض، آملين أن يستمتعوا بهذه الفرصة المميزة".

كما يشارك في المساحة الإبداعية فنانون آخرون ليرسخ معرض " الرابعة" مكانته كمركز فني مؤقت يقدم برنامجاً متميزاً من التجارب التفاعلية والفنية، وورش العمل والجلسات الحوارية والفعاليات التي تسهم في إثراء المسيرة الفنية واهتمامات المتابعين.

وجدير بالذكر أنّ معرض "الرابعة" سيمكن زوار معرض421 من الاطلاع على هذه المساحة الإبداعية للفنون التجريبية، إلى جانب معرض "علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية" الذي انطلق مؤخراً وذلك خلال زيارتهم للمعرض.