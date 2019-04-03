مِراس: بيع جميع وحدات المبنى الرابع السكنية في "لا ريڤ" بأقل من 24 ساعة

أعلنت "مِراس" اليوم عن بيع جميع الوحدات السكنية بالمبنى الرابع في مشروع "لا ريڤ" السكني، وذلك قبل يوم من الإطلاق الرسمي.

وقد حظي هذا المشروع الذي يقع في "بورت دو لا مير" - أول مجمع سكني للتملك الحر في منطقة جميرا بدبي - بإقبال كبير وفوري من قبل المستثمرين حيث بيعت كل الوحدات السكنية بالمبنى الرابع خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس الثقة والاهتمام بالمشاريع الرائدة في دبي.

وقد أُطلق المبنى الرابع بمشروع "لا ريڤ" بتاريخ 22 مارس 2019، ويوفر شقق سكنية تتضمن غرفة واحدة إلى أربع غرف نوم، وشقق بنتهاوس بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم إماراتي. ومن المقرر أن يتيح مشروع "لا ريڤ" عند اكتماله، 250 وحدة سكنية موزعة على أربعة مباني.

ويقع "بورت دو لا مير" من "مِراس" في الطرف الشمالي من وجهة "لا مير" الشاطئية ويضم مشروعي "لا كوت" و "لا ريڤ". ويستوحي هذا المجمع السكني تصاميمه من سحر شواطئ البحر الأبيض المتوسط ليوفر أجواء خلابة يتناغم فيها أسلوب العيش قبالة البحر وبالقرب من المرسى، مع العمارة المبتكرة التي تميز مشاريع "مِراس".

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ويصل العدد الإجمالي للمباني السكنية في "بورت دو لا مير" إلى تسعة، حيث توفر الوحدات السكنية فيها إطلالات تحبس الأنفاس على المرسى المجاور، والمشاهد الخلابة للواجهة البحرية وأفق مدينة دبي. وقد تم حتى اليوم إطلاق ثمانية من الأبنية التسعة.

وسيضم المجمع السكني الخاص مجموعة متنوعة من الشقق السكنية ذات الإطلالات البحرية الساحرة، فضلاً عن مساحات خضراء تشرف على المرسى والواجهة المائية.

ومع توفر شبكة مواصلات برية وبحرية متطورة سيتمكن ملاك اليخوت من الاستمتاع بروعة المشاهد البحرية على طول الساحل، وتقع الشقق السكنية على بعد خطوات من "لا مير" إحدى وجهات "مِراس" الرائدة، ومسافة 10 دقائق فقط عن "سيتي ووك" الوجهة العصرية المتكاملة من "مِراس".