شركة سي بي آر إي تعلن عن سبعة تعيينات جديدة لتعزيز نموها وعملياتها في منطقة الشرق الأوسط

كشفت شركة ’سي بي آر إي‘، أكبر شركة خدمات عقاريَّة تجارية واستثمار عقاري في العالم، عن تعيينها سبعة من كبار الموظفين ضمن فريقها الإقليمي المتنامي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط النمو والتوسع الاستراتيجي للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد عينت الشركة السيد برونو ترينشارد بمنصب مستشار أول في الفريق الاستشاري الاستراتيجي للشركة في الشرق الأوسط؛ حيث يتمتع برونو بخبرة دولية واسعة في إجراء دراسات الجدوى وتحليلات الاستخدام الأفضل والأعلى ودراسات التقييم العقاري. وسيعمل برونو مع فريق الفنادق والضيافة، ليوظف خبرته الكبيرة للمساعدة في توسيع نطاق عمليات الشركة في المنطقة. كما يتميز برونو بخبرة دولية قوية في العديد من المناطق من أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا إلى أستراليا والشرق الأوسط.

وتنضم أسماء دقاق إلى الفريق الاستشاري الاستراتيجي في الشركة بمنصب مدير أول، حيث تتولى مهمة تقديم الاستشارات المتعلقة بمجال التطوير العقاري. وتتمتع أسماء بخبرة واسعة في تطوير البحوث الصناعية والاقتصادية التفصيلية، وتحليل الاقتصاد الكلي لسوق دبي العقاري. وتتميز الدقاق بقدرتها الفريدة في استنباط الرؤى من بيانات السوق التفصيلية ما يوفر مساهمة قيّمة للغاية بالنسبة للخدمات الاستشارية الاستثمارية التي تقدمها شركة ’سي بي آر إي‘ للجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما ينضم فوجان سيرز إلى الفريق الاستشاري الاستراتيجي للشركة في أبوظبي بمنصب مستشار أول. وسيعمل سيرز على توفير الخدمات الاستشارية في مجال الضيافة للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتولى مهمة إدارة دراسات الجدوى والاستشارات والتقييمات والبحث عن جهات التشغيل واختيارها. وينضم فوجان إلى فريق الشركة حاملاً معه خبرة إقليمية تزيد عن خمسة أعوام.

بينما تمّ تعيين زاهي خوري ضمن الفريق الاستشاري الاستراتيجي في شركة ’سي بي آر إي‘ كمحلل أول. وقبل انضمامه إلى الشركة، عمل زاهي مع ’ماريوت الدولية‘، حيث كان يعمل بشكل مكثف في مجال التمويل التشغيلي وإدارة الأزمات. وسيلعب السيد خوري دوراً رئيسياً في خطط شركة ’سي بي آر إي‘ الرامية إلى النمو وتحقيق التنوع في المملكة العربية السعودية، حيث سيدعم الفريق المعني بدراسات الجدوى والتقارير البحثية، مع التركيز على المشاريع العقارية.

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وبدوره ينضم محمد الصبحي إلى الشركة بمنصب محلل تقييم حاملاً معه تجربة واسعة في مجال العقارات. ويتميز الصبحي بخبرة كبيرة في إدارة المبيعات والمشاريع مع التركيز على البحوث الجانبية ودراسات الجدوى واستشارات التقييم العقاري. وقد عمل في الجانب الاستشاري للتقييم في فئات الأصول العقارية المختلفة، بما في ذلك مواقع المشاريع متعددة الاستخدامات والمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة. ويذكر أن محمد محلل تقييم معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" ويتمتع بخبرة كبيرة في أسواق العقارات في المملكة العربية السعودية.

وتتولى جينا كافولا مهام منصبها الجديد في شركة ’سي بي آر إي‘ كمسّاح أول في قسم التقييم والاستشارات. وتنضم جينا إلى الشركة حاملةً معها أكثر من عقد من الخبرة المهنية في مجال العقارات التجارية ومعرفة جيدة بمعايير التقييم المهنية الخاصة بالمعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS)، وستقدم جينا خدمات استشارية في مجال التقييم والتطوير للمؤسسات المالية والمستثمرين والمطورين وهيئات الأعمال. يذكر أن جينا كانت قد عملت سابقاً مع العديد من العملاء البارزين من بينهم شركة ماجد الفطيم في دبي بالإضافة إلى وكالتي ’موديز‘ و’ستاندرد آند بورز‘ لخدمات المستثمرين في لندن.

كما ينضم يزيد عبد العزيز حجازي إلى الفريق الاستشاري الاستراتيجي في الشركة في منصب مهندس مسّاح. وسيعمل يزيد على تقديم نصائح التطوير العقاري للجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ويتمتع حجازي بخبرة واسعة في مجال التقييم العقاري وتحليلات السوق، حيث سبق له تنفيذ مهام معقدة ورفيعة المستوى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عدد من المشاريع البارزة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض. كما عمل في عدد من المشاريع المشتركة في مجال التقييم والاستشارات، وكان مسؤولاً عن إجراء مهام استشارية ضمن مجموعة متنوعة من العقارات في قطاعات مختلفة، مثل عقارات التجزئة والضيافة والعقارات السكنية والصناعية.

وفي تعليقه حول التعيينات الأخيرة، قال سيمون تاونسند، المدير الأول ورئيس قسم الاستشارات الاستراتيجية لدى شركة ’سي بي آر إي‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يسعدنا أن نرحب بجميع الاستشاريين الجدد السبعة في فريقنا. ففي حين تعد منطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة للغاية لعملياتنا العالمية، تُظهر هذه التعيينات الأخيرة مدى استثمار شركتنا والتزامها المستمر بمواصلة النمو والتطور بهدف توفير خبرات مستقلة لا تضاهى لمحفظة عملائنا المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة. ونثق من جانبنا ثقة تامة بأن جميع الأعضاء الجدد في الشركة سيلعبون دوراً أساسياً في توفير المزيد من الدعم، إذ ستمكننا معارفهم العالمية الواسعة وخبراتهم الكبيرة في القطاع من تقديم عروض على نحوٍ متواصل ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات الشاملة والمتكاملة، والتي تلبي جميع تطلعات عملائنا".