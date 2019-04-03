تجميع متر مكعّب من النفايات البلاستيكية كل شهر من أجل تنظيف ميناء بروكسل

بالاشتراك مع أودي بروكسل وميناء بروكسل، قامت كل من مؤسسة أودي البيئية وشريكها في المشروع مؤسسة ريسايكلد آيلاند بتركيب حوض تجميعي صُمم خصيصاً لميناء بروكسل. والحوض هو عبارة عن شبكة لالتقاط النفايات البلاستيكية صممت بحيث تندفع النفايات العائمة في الماء إلى داخلها، ثم يأتي دور معدات حبس النفايات لتمنعها من الارتداد مرة أخرى، وبالتالي تمنع النفايات البلاستيكية من الوصول إلى عرض البحر عبر القناة. ويُعد ميناء بروكسل موقع المشروع الثالث لمؤسسة ريسايكلد آيلاند، وجاء بعد مشروع روتردام وجزيرة أمبون الإندونيسية.

تصل معظم النفايات البلاستيكية العائمة على سطح البحر إلى المحيطات عن طريق الأنهار؛ فالرياح تحمل النفايات الملقاة بلا مبالاة وتجرفها إلى الماء وهذا ما أصبح يمثّل مشكلة عالمية. لذلك، انطلقت مؤسسة أودي البيئية وشريكها في المشروع مؤسسة ريسايكلد آيلاند من نقطة البداية؛ حيث إن أكثر من 98 بالمئة من النفايات المنجرفة إلى الماء تعوم في المتر الأوّل تحت سطح الماء، وأغلبها في الواقع يتمركز في أول نصف متر تحت سطح الماء، لهذا طوّرت المؤسستان شبكة مصممة خصيصاً لتجميع هذه النفايات ومن ثم نقلها لإعادة تدويرها.

وتولّت كل من شركة أودي بروكسل وميناء بروكسل رعاية واحدة من شبكات تجميع النفايات في هذا المشروع، وقامت بتركيبها بشكل دائم بعد نجاح مرحلة الاختبار. وقد تم تركيب حوض تجميع النفايات داخل حوض المرفأ ويتم إفراغه مرتين في الأسبوع. ويبلغ متوسط كمية النفايات المجمعة في هذه الشبكة متر مكعب واحد كل شهر.

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كما صنّعت المؤسستان الشريكتان مقاعد للجلوس من هذه النفايات المُجمّعة والمُعاد تدويرها، وذلك بهدف رفع الوعي بحجم النفايات البلاستيكية. وقامت أودي بروكسل بتثبيت أحد هذه المقاعد على مدخل مصنعها وذلك بهدف توعية موظفيها وزوارها بهذه المشكلة البيئية. وبالإضافة إلى أحواض التجميع، تُعد تدابير التوعية البيئية هي المحور الثاني من محاور المشروع.